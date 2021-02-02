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Аеробіка на тлі перевороту в М'янмі: вчителька розповіла, як зняла відео, яке скорило світ

2 лютого, 17:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Дівчина щодня знімає уроки з аеробіки

Вчителька фізкультури в М'янмі Кхінг Хнін Вайяя записала на відео урок з аеробіки під час військового перевороту в країні, станцювавши перед проїжджає бронетехнікою.

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Як повідомляє BuzzFeed News, жінка працює вчителем фізкультури в Міністерстві освіти країни.

Поки вона танцювала, кортеж військової техніки проїхав по центральній міській дорозі і попрямував до столичного парламенту, щоб повалити уряд М'янми.

Деякі порахували відео абсурдним. Видання BuzzFeed News перевірило, чи не фейк це, бо деяких збентежила тінь позаду жінки, частина якої зникала на відео.

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Але як пізніше зізналася Кхінг Хнін Вайяя на своїй сторінці в Facebook, практично щодня вона знімає уроки з аеробіки біля головної кільцевої дороги міста Нейпьідо.

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"Ще до того, як я дізналася про цю ранкову новину, я займалася своїми звичайними справами і записувала відео. Я думаю, що це відео тепер – мій маленький подарунок на пам'ять. Поки я танцювала, вертольоти кружляли і кружляли, машини мчали туди-сюди", – написала Кхінг Хнін Вайяя.

Нагадаємо, заяву про введення режиму НП було підписано віце-президентом Мьин Све, якого військові оголосили виконуючим обов'язки президента.

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відео М'янма держпереворот
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