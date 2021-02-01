У М'янмі військові заарештували президента країни

У М'янмі заарештували президента країни Він М’їна і главу правлячої партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі, яка є керівником МЗС республіки.

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Про це повідомило Reuters з посиланням на спікера партії Мьо Н’їнта.

Затримання відбулися після кількох днів ескалації напруженості між цивільним урядом і військовими, з боку яких побоюються державного перевороту, після того як в армії заявили, що вибори в країні були сфальсифіковані.

"Я хочу сказати нашим людям, щоб вони не реагували необачно, і я хочу, щоб вони діяли відповідно до закону" , – заявив спікер правлячої партії.

При цьому він зазначив, що сам також очікує арешту найближчим часом.

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Нагадаємо, в травні президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про спробу перевороту в країні, розповівши, що троє можливих найманців були заарештовані у зв'язку зі спробою вторгнення.

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