У М'янмі військові заарештували президента країни

У М'янмі заарештували президента країни Він М’їна і главу правлячої партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі, яка є керівником МЗС республіки.
Про це повідомило Reuters з посиланням на спікера партії Мьо Н’їнта.
Затримання відбулися після кількох днів ескалації напруженості між цивільним урядом і військовими, з боку яких побоюються державного перевороту, після того як в армії заявили, що вибори в країні були сфальсифіковані.
"Я хочу сказати нашим людям, щоб вони не реагували необачно, і я хочу, щоб вони діяли відповідно до закону" , – заявив спікер правлячої партії.
При цьому він зазначив, що сам також очікує арешту найближчим часом.
Нагадаємо, в травні президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про спробу перевороту в країні, розповівши, що троє можливих найманців були заарештовані у зв'язку зі спробою вторгнення.
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