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У М'янмі військові застрелили семирічну дівчинку

24 березня, 05:47

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Дитина загинула у власному будинку

У М'янмі, де тривають протести проти військового перевороту, сили безпеки застрелили семирічну дівчинку просто в її будинку. У зв'язку з цим 24 березня в країні оголошено мовчазний страйк, що передбачає повну зупинку будь-якої діяльності.

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Про це повідомляє Reuters.

Солдати проводили рейд по домівках протестувальників у Мандалаї і відкрили вогонь по батькові дівчинки, коли вона сиділа у нього на колінах. Крім дитини в тому ж будинку загинуло ще двоє людей.

Активісти закликали громадян М'янми провести мовчазну страйк і не виходити на роботу в середу, також повинні закритися більшість підприємств, магазинів та інших закладів і організацій.

"Ніяких виходів, ніяких магазинів, ніякої роботи. Все відключено на один день", – повідомив один із активістів.

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Загибла дівчинка стала наймолодшою жертвою військового преворота у М'янмі на сьогодні.

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Путчисти поки не коментують інцидент.

Нагадаємо, 1 лютого військові М'янми заарештували президента країниВін М’їнан і голову правлячої партії Аун Сан Су Чжі, яка була фактичним лідером країни, і захопили таким чином владу. Після цього в країні почалися протести, які тривають досі. За деякими даними, на сьогодні у М'янмі загинули вже понад 250 людей.

Ми також повідомляли, що 18 березня у М'янмі обмежили інтернет у деяких містах, які демонстранти використовували для організації акцій, і заборонили продаж преси.

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