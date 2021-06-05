"Чорний грибок" поширюється по світу. У Непалі перша жертва

Симптомами хвороби є некротичні ураження в носі і на піднебінні, що викликають біль, лихоманку і гнійні виділення з носа

Чорний грибок тепер не тільки в Індії. Про нього говорять і в Україні / Фото: Сьогодні

У Непалі жертвою мукормікозу, або "чорної цвілі", спалах якої раніше був зафіксований в Індії, став 65-річний чоловік.

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Про це повідомляє агентство AFP, посилаючись на речника Міністерства охорони здоров'я країни Крішну Прасада Пуделя.

"Він помер 3 червня 2021 року. Тест на мазок з носа показав грибкові гіфи, а біопсія носа і губ показала мукор", – йдеться в повідомленні.

За словами Пуделя, чоловіка, що проживає на заході країни, госпіталізували в реанімаційне відділення після виявлення у нього енцефаліту скроневої частки. При цьому померлий не був заражений коронавірусом.

Як інформували в МОЗ, зараз в Непалі є щонайменше десять випадків мукормікозу.

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Нагадаємо, в Індії через спалах "чорного грибка", який нібито викликають препарати від COVID-19, кількість інфікованих цією рідкісною хворобою – мукормікозом – наближається до дев'яти тисяч.

Ми також писали, що смертність від мукормікозу в Індії становить близько 50%, а мало не єдиним способом лікування є видалення очей.

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