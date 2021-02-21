У Нігерії розбився військовий літак (відео)

У Нігерії, недалеко від міжнародного міжнародного аеропорту Абуджі ім. Ннамді Азіківе, розбився літак King Air 350, він належав ВПС Нігерії.
Про це повідомляє місцеве видання Vanguard.
Літак вилетів з Абуджі в 10:33 за Гринвічем. Він прямував у Мінну.
На борту перебували 6 осіб (разом з двома членами екіпажу). Всі люди загинули. На місце одразу прибули рятувальники, щоб ліквідувати загоряння.
Директор зі зв'язків з пресою і громадськістю Федерального міністерства авіації Джеймс Одауду підтвердив факт інциденту.
ЗМІ повідомляють, що причиною стала несправність двигуна.
Раніше ми повідомляли, що в Бразилії в авіакатастрофі загинув президент клубу четвертого бразильського дивізіону "Пальмас" Лукас Меєр.
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