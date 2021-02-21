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У Нігерії розбився військовий літак (відео)

21 лютого, 14:46

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Загинули шестеро осіб

У Нігерії, недалеко від міжнародного міжнародного аеропорту Абуджі ім. Ннамді Азіківе, розбився літак King Air 350, він належав ВПС Нігерії.

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Про це повідомляє місцеве видання Vanguard.

Літак вилетів з Абуджі в 10:33 за Гринвічем. Він прямував у Мінну.

На борту перебували 6 осіб (разом з двома членами екіпажу). Всі люди загинули. На місце одразу прибули рятувальники, щоб ліквідувати загоряння.

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Директор зі зв'язків з пресою і громадськістю Федерального міністерства авіації Джеймс Одауду підтвердив факт інциденту.

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ЗМІ повідомляють, що причиною стала несправність двигуна.

Раніше ми повідомляли, що в Бразилії в авіакатастрофі загинув президент клубу четвертого бразильського дивізіону "Пальмас" Лукас Меєр.

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Нігерія аварія літак авіакатастрофа
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