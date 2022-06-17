У Норвегії активіст поклав у труну Путіна (фото)

Чоловік оригінально побажав російському президенту смерті

Активіст з Норвегії познущався з опудала Путіна/Фото: колаж: "Сьогодні"

Норвезький активіст оригінально висловив свою ненависть до президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

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"Норвезький активіст прокатав по місту опудало Путіна в труні. Напис на табличці означає:"Покладіть його туди якомога швидше", — йдеться у повідомленні.

Найбільший страх Путіна

Психолог Дмитро Попов заявив, що президент РФ Володимир Путін боїться всіх, тому намагається позбутися невгодних. Російський диктатор злякався навіть якутського шамана. Психолог згадав історію з Олександром Габишевим, який кілька разів намагався організувати похід у Москву, щоб "вигнати" Путіна з Кремля. Після цього шамана відправили на примусове лікування.

"Володимир Путін, я так думаю, боїться не тільки шамана — він боїться всіх, інакше б не сидів у цьому бункері трьохсотметровому чи скільки там метровому в якійсь горі, яка ще захищена всіма найсучаснішими, якщо такі в Росії є, звичайно, системами ППО та іншим залізом. Річ у тому, що у Путіна, як і у всіх диктаторів, дуже критичне ставлення до власної безпеки. Попри те, що 13 шаманів забезпечують його "енергетичним куполом", який нікому ніколи ніде не пробити. Але він же розуміє, що 90 відсотків країни перебувають у глибокій, як ви казали... матюки можна вживати зараз? Ну, загалом, у глибокій точці людського організму перебувають 90 відсотків населення Росії. Звісно, частина з них може бути незадоволена, звісно, частина з них може прийти і запитати: "Шановний царю, президенте, пане, а чому ми так погано живемо, а ви так живете добре?" Тому він боїться всіх. І природно, якщо людина яка називає себе якимось там шаманом або людиною, у якої є якісь надприродні здібності (а може, за нею іде дух якоїсь там людини або дух якогось там стихійного явища), звичайно, її треба терміново в "Матросскую тишину", нехай нари полірує і там собі чаклує в камері-одиночці", — сказав психолог.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Путіна раптом заговорили про мир в Україні на тлі масштабної допомоги Заходу. Також ми писали, що Путін планував напасти на Європу у 2027 році.