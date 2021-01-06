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У Норвегії зниклих безвісти в результаті зсуву визнали загиблими

6 січня, 02:01

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

З дня події минуло вже шість днів

У Норвегії трьох осіб, які зникли безвісти після зсуву, визнали загиблими. Загальна кількість жертв досягла 10.

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Про це пише DW.

"Троє осіб, які досі вважалися зниклими безвісти, тепер вважаються загиблими, внаслідок чого загальна кількість жертв трагічної події досягла десяти", – йдеться в повідомленні.

За словами рятувальників, вони вже оглянули всі місця, де можна було знайти тих, хто вижив у результаті зсуву. Однак з дня події минуло вже шість днів, і тих, кого не знайшли, визнали загиблими.

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Нагадаємо, в Норвегії, південь якої в останні дні року засипали снігопади, зійшов зсув, який зруйнував багато будинків, а десятки людей постраждали і зникли безвісти.

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Грязьовий потік обрушився на житловий район в селі Аск, що знаходиться в комуні Еррум неподалік столиці країни Осло. Було знесено близько 14 будівель.

На місці трагедії утворився величезний котлован з руїнами будинків на дні.

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Норвегія зсув Осло
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