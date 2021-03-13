У Норвегії в трьох медиків з'явилися тромби після вакцини AstraZeneca

Всіх, хто приймав ці ліки за останні кілька тижнів, просять перевірити шкіру на наявність синіх плям

У Норвегії, яка вже призупинила використання вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca, після імунізації цим препаратом трьох медпрацівників госпіталізовано через утворення тромбів.

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Про це повідомляє видання Aftenposten.

Перші два медики середніх років потрапили до лікарні 12 березня, ще один – наступного дня. Коли саме вони отримали вакцину, не вказується, але відомо, що це сталося нещодавно.

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Фармрегулятор королівства, Норвезьке агентство з лікарських препаратів, перевіряє наявність зв'язку між цим та дією вакцини.

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"Ми поки не можемо точно сказати про зв'язок вакцини з утворенням тромбів", – зазначив представник агентства Сігурд Хортемо.

Попередньо причиною утворення тромбів може бути зниження кількості тромбоцитів, але про такий побічний ефект застосування вакцини AstraZeneca нічого не відомо.

На цьому тлі всіх норвежців віком до 50 років, вакцинованих цим препаратом за останні два тижні, попросили приділяти особливу увагу стану свого здоров'я, а за появи характерних ознак – посилення больових відчуттів і утворення синіх плям на шкірі – звертатися до лікаря.

Згадується також і інший випадок – через 10 днів після отримання однієї дози вакцини AstraZeneca жінка-медпрацівник віком до 30 років з комуни Тюнсет на півдні Норвегії померла від крововиливу в мозок.

При цьому офіційно зв'язок жодного летального випадку серед вакцинованих людей з імунізацією довести не вдалося.

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Нагадаємо, що через чутки про утворення тромбів після використання вакцини AstraZeneca на сьогодні її тимчасово припинили застосовувати в не менш як 14 країнах світу.

Також дивіться, як в Норвегії пояснили смерті серед людей похилого віку, які прийняли вакцину Pfizer/BioNTech:

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