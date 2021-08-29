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У новій партії вакцини Moderna знайшли сторонні речовини

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 серпня, 11:06
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Американський виробник почав розслідування появи невідомих домішок у своїй вакцині проти коронавірусу
В Японії призупинили використання вакцини Moderna / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
В Японії призупинили використання вакцини Moderna / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

У новій партії вакцини проти коронавірусу американської компанії Moderna виявлені сторонні речовини. Це сталося через кілька днів після того, як домішки виявили в центрах вакцинації в п'яти префектурах – Айті, Гіфу, Ібаракі, Сайтама і Токіо.

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Тепер домішки невідомої речовини знайшли в Moderna в Окінаві, про що повідомляється на сайті префектури .

В Японії призупинили використання вакцини Moderna / Фото Reuters
В Японії призупинили використання вакцини Moderna / Фото Reuters

Повідомляється, що невідому речовину виявили у медцентрі міста Наха. До цього моменту встигли зробити щеплення Moderna з цієї партії 400 японцям. Після виявлення проблеми вакцинацію призупинили.

Розслідування

Американський виробник препарату пообіцяв почати розслідування за цими фактами. До отримання його результатів в Японії припинено використання близько 1,63 мільйона доз Moderna, закупленої урядом для вакцинації населення.

Побічні ефекти

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