У новій партії вакцини Moderna знайшли сторонні речовини

У новій партії вакцини проти коронавірусу американської компанії Moderna виявлені сторонні речовини. Це сталося через кілька днів після того, як домішки виявили в центрах вакцинації в п'яти префектурах – Айті, Гіфу, Ібаракі, Сайтама і Токіо.
Тепер домішки невідомої речовини знайшли в Moderna в Окінаві, про що повідомляється на сайті префектури .
Повідомляється, що невідому речовину виявили у медцентрі міста Наха. До цього моменту встигли зробити щеплення Moderna з цієї партії 400 японцям. Після виявлення проблеми вакцинацію призупинили.
Розслідування
Американський виробник препарату пообіцяв почати розслідування за цими фактами. До отримання його результатів в Японії припинено використання близько 1,63 мільйона доз Moderna, закупленої урядом для вакцинації населення.
Побічні ефекти
- Нагадаємо, що раніше Європейське агентство з лікарських засобів повідомило, що веде перевірку фактів порушення роботи нирок у щеплених Pfizer і Moderna .
- На початку серпня в Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna. Наші медики вважають, що на той момент жінка вже була заражена COVID-19, оскільки симптоми хвороби проявилися у неї в день вакцинації.
- У травні компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу безпечна і ефективна для підлітків – це підтвердило проведене дослідження.
- У липні в Україні привезли 2 000 040 доз мРНК вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna .