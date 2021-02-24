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В ООН звинуватили Іран в приховуванні обставин катастрофи літака МАУ

24 лютого, 04:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Іран так і не відповів на поставлені йому запитання

Іран навмисно приховав обставини катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) на початку 2020 року.

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Про це заявила спеціальна доповідачка ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар, передає DW.

На її думку, складається враження, що невідповідності в офіційних заявах іранської влади спеціально повинні були "створити максимальну плутанину і мінімальну ясність".

Калламар також розповіла про лист із запитаннями, який вона направила в Тегеран ще в грудні минулого року, і на який уряд Ірану їй досі не відповів.

Вона нагадала, що Іран однією з причин збивання українського літака назвав зміщення позиції радіолокаційної станції військових, але так і не назвав причин такої зміни позиції.

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Крім того, Іран так і не пояснив, чому перед атакою не були перевірені розміри і льотні характеристики цілі.

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Доповідачка ООН також звинуватила іранську владу в тому, що на місце катастрофи допустили мародерів, а потім там все прибрали, не давши можливості рідним загиблих отримати предмети, що належали жертвам катастрофи.

Пасажирський лайнер МАУ, на борту якого перебувало 176 людей, зокрема 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня 2020 року. Відповідальність за те, що трапилося, взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

Нагадаємо, раніше Військова прокуратура Ірану заявила про завершення розслідування катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", пообіцявши, що справу скоро передадуть до суду.

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Іран аварія літак ООН МАУ
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