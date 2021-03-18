Час знімати маски? В ООН розповіли, як погода і повітря впливають на COVID-19

Коронавірус довше зберігає життєздатність за низьких температур, але відмовлятися від масок при потеплінні не варто, оскільки динаміка його поширення пов'язана насамперед із запобіжними засобами, а не з метеорологічними чинниками.

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Про це йдеться в доповіді Всесвітньої метеорологічної організації ООН про вплив погоди і якості повітря на пандемію COVID-19.

На думку експертів у галузі наук про Землю, медицини і суспільної охорони здоров'я, динаміка поширення коронавірусу в 2020 році та на початку 2021 року було зумовлена насамперед такими запобіжними засобами, як носіння масок і обмеження пересування.

"На нинішньому етапі дані не підтверджують, що метеорологічні чинники і фактори якості повітря можуть бути підставою для ослаблення урядових заходів, спрямованих на зниження темпів поширення інфекції", – заявив один із керівників групи експертів з Університету Джона Гопкінса у США.

Він уточнив, що в перший рік пандемії хвилі інфекції були і в теплу пору року і в теплих регіонах, тому немає жодних гарантій, що це не повториться цієї весни і влітку.

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"Деякі лабораторні дослідження вірусу, що викликає COVID-19, показали, що він довше зберігає життєздатність у холодних, сухих умовах і за низького рівня ультрафіолетового випромінювання. Однак ці дослідження не показали, що метеорологічні чинники мають прямий вплив на темпи передачі вірусу", – йдеться в доповіді.

Водночас якщо COVID-19 залишиться ще на кілька років, то він імовірно з часом стане сезонним захворюванням і буде підкорятися тим же правилам, що і грип, пік захворюваності на який припадає на осінньо-зимовий період.

Щодо впливу якості повітря на пандемію, то поки також немає однозначних висновків. Так, за деякими даними, погана якість повітря підвищує рівень смертності від COVID-19, але не впливає на поширення вірусу.

Нагадаємо, голова комітету ВР з охорони здоров'я Михайло Радуцький прогнозує, що після третьої хвилі коронавірусу в Україні восени може бути наступна хвиля пандемії.

Ми також писали, що в НАН спрогнозували: зростання смертності від коронавірусу в Україні буде спостерігатися принаймні до початку квітня.

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