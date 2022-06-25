В Осло сталася стрілянина в нічному клубі: є загиблі та поранені

Вісім людей у лікарні, деякі з них тяжко поранені

В Осло сталася стрілянина у нічному клубі. Колаж "Сьогодні"

Двоє людей загинули і 14 отримали поранення внаслідок стрілянини в нічному клубі в столиці Норвегії Осло.

Про це пише NRK.

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Подробиці

Інцидент стався у London pub, популярному гей-барі у центрі міста.

Журналіст Олав Реннеберг став свідком події. За його словами, "прийшов чоловік із сумкою, взяв пістолет і почав стріляти".

Вісім людей у лікарні, деякі з них тяжко поранені. Ще шість отримали легкі поранення та отримують допомогу у відділенні невідкладної допомоги. Підозрюваний був затриманий невдовзі біля місця події, мотив його поки що не зрозумілий.

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Поліція припускає, що за інцидентом може стояти кілька людей.

Раніше у торговому центрі вночі з п'ятниці на суботу у місті Гайленд штату Каліфорнія відбулася стрілянина. Одна людина загинула, ще вісім – поранено внаслідок стрілянини, яку влаштували учасники вечірки у торговому центрі. Поліція прибула на виклик, заставши натовп біля кальянної в торговому центрі.

Загиблого поліція виявила на вулиці біля входу. Потім – ще вісім поранених, яких доправили до місцевих лікарень.

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Нагадаємо, у Харкові відбулася стрілянина в районі Холодної Гори . Невідомий чоловік відкрив вогонь із автомата. На затримання зловмисника оперативно було направлено поліцейські полки поліції особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу. Під час затримання правопорушник був знешкоджений.