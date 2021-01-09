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У Пакистані блекаут: без світла залишилася вся країна

9 січня, 22:31

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Понад 200 млн осіб лишилися без електроенергії

Увечері 9 січня в Пакистані, де проживає понад 200 млн осіб, відключили електроенергію.

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Про це повідомляє The News.

У зв'язку з масовим відключенням електрики в 114 містах країни армія і ВПС Пакистану знаходяться в стані підвищеної бойової готовності.

За словами заступника комісара Ісламабаду Хамзи Шафкаата, лінії Національної транспортної диспетчерської компанії вийшли з ладу, що призвело до відключення.

Водночас сенатор парламенту Пакистану Фейсал Джавед Хан заявив, що блекаут в Пакистані стався через "раптове падіння частоти в системі передачі електроенергії", передає BNO News.

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Водночас через сильні пориви вітру в Україні на ранок 8 січня виявилися знеструмленими 85 населених пунктів.

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