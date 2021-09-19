У Парижі через два роки після пожежі починають реставрацію Нотр-Дама

Технічні укріплювальні роботи в Нотр-Дам-де-Парі вже завершені

Технічні укріплювальні роботи в Нотр-Дам-де-Парі завершені / Фото: Колаж: Сьогодні

У Парижі через два роки після пожежі готові до реставрації Нотр-Дама. Пошкоджені частини будівлі вже зміцнили гігантськими дерев'яними каркасами.

Про це повідомляє Reuters.

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Технічні укріплювальні роботи в Нотр-Дам-де-Парі завершені, що дозволяє почати основну реставрацію собору.

Пошкоджені частини будівлі зміцнили гігантськими дерев'яними каркасами в формі арки. Далі фахівці працюватимуть над відновленням колишнього вигляду собору, в тому числі 96-метрового шпиля, спроектованого ще в середині 1800-х років.

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Очікується, що відновлювальні роботи розпочнуться в найближчі місяці після проведення тендера компаній-виконавців. До цього, у вересні почнеться очищення внутрішніх стін і підлоги будинку.

Експерти повідомляють про можливість руйнування Нотр-Дама

Є ймовірність, що наступний етап відновлення згорілого у Франції собору Паризької Богоматері може викликати його руйнування.

"Нотр-Дам досі в небезпеці" , – заявив уповноважений уряду Франції по відновленню собору, генерал Жан-Луї Жоржелен в інтерв'ю французьким ЗМІ.

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За його словами, заспокоюватися поки рано. Він хоч і налаштований в цілому оптимістично, однак зазначив, що треба уважно стежити за станом зводу будівлі.

Нагадаємо, що 15 квітня 2019 року в районі шпиля собору Нотр-Дам, де проводилися реставраційні та ремонтні роботи, спалахнула сильна пожежа. Вогонь повністю знищив дерев'яний дах і 92-метровий шпиль , Який впав на кам'яне склепіння і догорав потім на підлозі собору.

Перша служба в храмі після події відбулася лише 12 квітня 2020 року.