Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

У Парижі через два роки після пожежі починають реставрацію Нотр-Дама

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
19 вересня, 10:08
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Технічні укріплювальні роботи в Нотр-Дам-де-Парі вже завершені
Технічні укріплювальні роботи в Нотр-Дам-де-Парі завершені
Технічні укріплювальні роботи в Нотр-Дам-де-Парі завершені / Фото: Колаж: Сьогодні

У Парижі через два роки після пожежі готові до реставрації Нотр-Дама. Пошкоджені частини будівлі вже зміцнили гігантськими дерев'яними каркасами.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Технічні укріплювальні роботи в Нотр-Дам-де-Парі завершені, що дозволяє почати основну реставрацію собору.

Пошкоджені частини будівлі зміцнили гігантськими дерев'яними каркасами в формі арки. Далі фахівці працюватимуть над відновленням колишнього вигляду собору, в тому числі 96-метрового шпиля, спроектованого ще в середині 1800-х років.

Читайте також:

Реклама

Очікується, що відновлювальні роботи розпочнуться в найближчі місяці після проведення тендера компаній-виконавців. До цього, у вересні почнеться очищення внутрішніх стін і підлоги будинку.

Експерти повідомляють про можливість руйнування Нотр-Дама

Є ймовірність, що наступний етап відновлення згорілого у Франції собору Паризької Богоматері може викликати його руйнування.

"Нотр-Дам досі в небезпеці" , – заявив уповноважений уряду Франції по відновленню собору, генерал Жан-Луї Жоржелен в інтерв'ю французьким ЗМІ.

Реклама

За його словами, заспокоюватися поки рано. Він хоч і налаштований в цілому оптимістично, однак зазначив, що треба уважно стежити за станом зводу будівлі.

Нагадаємо, що 15 квітня 2019 року в районі шпиля собору Нотр-Дам, де проводилися реставраційні та ремонтні роботи, спалахнула сильна пожежа. Вогонь повністю знищив дерев'яний дах і 92-метровий шпиль , Який впав на кам'яне склепіння і догорав потім на підлозі собору.

Перша служба в храмі після події відбулася лише 12 квітня 2020 року.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Кращі статті за тиждень
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.67

Євро (€)

31.37

Російський рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
6624 випадки за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Скоро повний місяць
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти