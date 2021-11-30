У Перу мікроавтобус зірвався у прірву, багато загиблих

Автобус упав із висоти 300 метрів

Загинули 10 людей. Фото: колаж "Сьогодні"

На північному сході Перу мікроавтобус впав у прірву. Загинули щонайменше 10 осіб.

Про це повідомляє Noticiasrcn.

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Транспортний засіб впав із висоти 300 метрів. Серед загиблих дитина та двоє медиків. Семеро пасажирів зазнали травм. Їх госпіталізували у тяжкому стані.

Мікроавтобус прямував із населеного пункту Чачапояс до міста Мойобамба.

Поліція з'ясовує причини події.

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Зазначається, що аварії на перуанських дорогах часті через перевищення швидкості, погані дорожні умови, відсутність покажчиків та поганий контроль з боку влади.

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