У Перу мікроавтобус зірвався у прірву, багато загиблих

На північному сході Перу мікроавтобус впав у прірву. Загинули щонайменше 10 осіб.
Про це повідомляє Noticiasrcn.
Транспортний засіб впав із висоти 300 метрів. Серед загиблих дитина та двоє медиків. Семеро пасажирів зазнали травм. Їх госпіталізували у тяжкому стані.
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Мікроавтобус прямував із населеного пункту Чачапояс до міста Мойобамба.
Поліція з'ясовує причини події.
Зазначається, що аварії на перуанських дорогах часті через перевищення швидкості, погані дорожні умови, відсутність покажчиків та поганий контроль з боку влади.
ДТП у світі
- У Мексиці автобус із паломниками врізався у будинок. Внаслідок ДТП загинули 19 людей, ще 32 отримали поранення. Імовірною причиною аварії називають відмову гальм автобуса, на якому до релігійної прощі вирушило понад півсотні мексиканців. На місце ДТП прибуло 10 бригад швидкої допомоги, тяжких поранених евакуювали два медичні вертольоти.
- Мікроавтобус із українцями потрапив у ДТП у Польщі. Він врізався у вантажівку на трасі S12 у напрямку Варшави близько 4:00. До прибуття швидкої допомоги водій вантажівки залишив місце ДТП. Після аварії двох постраждалих затисло в авто, їх діставали за допомогою спецінструменту.
- У Німеччині на автобані перекинувся пасажирський автобус. Одна людина загинула, ще 13 людей отримали тяжкі поранення. За даними поліції, на момент аварії в автобусі було понад 70 пасажирів. Чотири вертольоти та понад десять карет швидкої допомоги доправили постраждалих до лікарень. Рух автобаном А9 був заблокований в обох напрямках.