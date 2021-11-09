У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у моторошну ДТП: є загиблі (фото)

У Польщі у страшну ДТП потрапив мікроавтобус з українцями. Унаслідок аварії загинули двоє осіб, ще двоє постраждали.
Про це повідомляє видання Echo Dnia.
Деталі ДТП
Як стало відомо, аварія сталася вранці у вівторок, 9 листопада, у селі Ханьча, Свентокшиське воєводство.
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Мікроавтобус Mercedes з українськими номерами, за кермом якого був 25-річний водій, злетів з дороги в кювет і врізався в дерево.
Постраждалі та загиблі
Унаслідок ДТП пасажирів мікроавтобуса затиснуло всередині салону. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента розрізали кузов та витягли їх на поверхню.
На місці НП загинуло двоє українців: 25-річна дівчина та 24-річний хлопець.
Крім того, 25-річного водія та 35-річного пасажира мікроавтобуса госпіталізували у тяжкому стані.
Нагадаємо, раніше троє українців загинули в ДТП у Польщі. З невідомої причини водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався у дерево.
Також ми писали про те, що громадянин України врятував постраждалих у масштабній ДТПв Польщі. Аварія сталася 9 червня на автомагістралі A6 неподалік Щеціна в північно-західній Польщі, тоді загинули шестеро осіб.
За словами свідків, коли українець побачив аварію, він вибіг зі свого авто з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим.