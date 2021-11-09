Світ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у моторошну ДТП: є загиблі (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
9 листопада, 15:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За кермом перебував 25-річний водій. Транспорт злетів з дороги в кювет і врізався у дерево
ДТП у Польщі з українцями. Фото: колаж "Сьогодні"
ДТП у Польщі з українцями. Фото: колаж "Сьогодні"

У Польщі у страшну ДТП потрапив мікроавтобус з українцями. Унаслідок аварії загинули двоє осіб, ще двоє постраждали.

Про це повідомляє видання Echo Dnia.

Реклама

Деталі ДТП

Як стало відомо, аварія сталася вранці у вівторок, 9 листопада, у селі Ханьча, Свентокшиське воєводство.

Мікроавтобус Mercedes з українськими номерами, за кермом якого був 25-річний водій, злетів з дороги в кювет і врізався в дерево.

Реклама

Постраждалі та загиблі

Унаслідок ДТП пасажирів мікроавтобуса затиснуло всередині салону. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента розрізали кузов та витягли їх на поверхню.

На місці НП загинуло двоє українців: 25-річна дівчина та 24-річний хлопець.

Реклама

Крім того, 25-річного водія та 35-річного пасажира мікроавтобуса госпіталізували у тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше троє українців загинули в ДТП у Польщі. З невідомої причини водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався у дерево.

Також ми писали про те, що громадянин України врятував постраждалих у масштабній ДТПв Польщі. Аварія сталася 9 червня на автомагістралі A6 неподалік Щеціна в північно-західній Польщі, тоді загинули шестеро осіб.

За словами свідків, коли українець побачив аварію, він вибіг зі свого авто з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Популярне в розділі "Світ"
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Щоденник незалежності 🇺🇦
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
1/2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.08

Російський рубль (₽)

0.3653

Євро (€)

30.2

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти