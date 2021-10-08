У Польщі прокуратура затримала вісьмох людей у справі про смерть українця Дмитра Никифоренка

Четверо із затриманих на час трагічної події були поліцейськими

Дмитро Никифоренко помер 30 липня цього року/Колаж: Сьогодні

Окружна прокуратура у Щецині затримала вісьмох людей у справі про смерть 30 липня у Вроцлаві 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка. Зараз прокурори проводять із затриманими слідчі дії.

Про це повідомляє Укрінформ.

Реклама

"На цей момент можу підтвердити, що за наказом окружної прокуратури в Щецині у справі громадянина України затримано вісім людей. Четверо із затриманих на час трагічної події були поліцейськими", — заявила прокурор окружної прокуратури в Щецині Ева Обарек.

Подальші дії

Прокурор уточнила, що всі затримані на 48 годин. Після проведення з ними слідчих дій прокуратурою будуть прийматися подальші рішення. Їх можуть заарештувати або відпустити.

В інтересах слідства прокурор не повідомила, ким є чотири інші людини, яких затримали.

Ймовірні затримані

За неофіційною інформацією Gazeta Wyborcza, іншими чотирма особами є лікар витверезника, куди був доставлений після затримання українець, і троє працівників цього закладу. За непідтвердженими даними, двоє з них нині вже звільнені з роботи.

Реклама

Що відомо про смерть Дмитра Никифоренко

Про смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка у Вроцлаві стало відомо 30 липня.

30 липня. Никифоренко повертався автобусом додому після посиденьок з колегами. Чоловік був нетверезий. За однією з версій, він заснув в транспорті, по інший — поводився дивно і бився головою об вікно. Водій викликав поліцію, і українця доставили у витверезник.

Журналісти Gazeta Wyborcza, які отримали доступ до відео з камер спостереження з витверезника, пишуть, що насильство до чоловіка застосували необґрунтовано.

Читайте також