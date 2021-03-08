У результаті потужних вибухів у Екваторіальній Гвінеї загинули 15 людей, сотні поранених

В Екваторіальній Гвінеї в неділю, 7 березня, прогриміла серія потужних вибухів на військовій базі в місті Бата, внаслідок чого загинули 15 людей, близько 500 постраждали.

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Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленнями очевидців і місцевих ЗМІ, через вибух з розташованих поруч будинків зірвало залізні дахи, багато будівель майже повністю зруйновані – від них залишилося одна-дві стіни.

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Рятувальники витягали з під завалів безліч постраждалих і жертв.

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Міська лікарня переповнена пораненими, багато з них у важкому стані, деякі лежать на підлозі або на столах, чекаючи поки до них підійдуть лікарі.

Президент країни Теодоро Обіанг Нгема заявив, що серія вибухів на військовій базі викликана недбалістю, пов'язаною із застосуванням динаміту.

Відео: REUTERS

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У заяві, переданій по національному телебаченню, Обіанг закликав до міжнародної підтримки зусиль з відновлення міста і допомоги постраждалим.

Нагадаємо, в лютому в Греції стався вибух, який практично вщент знищив триповерхову будівлю готелю в місті Касторія.

Ми також повідомляли, що в січні в столиці Іраку Багдаді стався подвійний теракт, у результаті якого 17 людей загинули і понад 25 отримали поранення.

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