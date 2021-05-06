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У Ріо-де-Жанейро при стрільбі в метро загинули понад 20 осіб (відео)

6 травня, 19:18

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Надзвичайна подія в Бразилії – внаслідок перестрілки в метро загинули люди – подробиці інциденту

У метро бразильського Ріо-де-Жанейро внаслідок перестрілки загинули 23 особи. Стрілянина почалася під час спецоперації силовиків по боротьбі з незаконним обігом наркотиків і торгівлею людьми.

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Як повідомляє Globo, поранення отримали двоє пасажирів поїзда метро, який проїжджав по району проведення спецоперації, а також два поліцейських. Один співробітник правоохоронних органів загинув.

Серед вбитих 22 ймовірних учасники банди.

Відео: соцмережі

У поліції заявили, що банду підозрюють не тільки в наркоторгівлі, але і в причетності до вбивств, грабіжів і угонів поїздів, а також в залученні неповнолітніх у злочинну діяльність.

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Не минуло й року. ВООЗ визнала, що коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом

Жителів району попередили, щоб вони не виходили з дому.

Раніше ми повідомляли, що в США сталася стрілянина, внаслідок чого загинули п'ятеро осіб, двоє з яких – працівники правоохоронних органів.

Також нагадаємо, біля Нью-Йорка стріляли в супермаркеті.

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