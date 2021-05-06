У Ріо-де-Жанейро при стрільбі в метро загинули понад 20 осіб (відео)

У метро бразильського Ріо-де-Жанейро внаслідок перестрілки загинули 23 особи. Стрілянина почалася під час спецоперації силовиків по боротьбі з незаконним обігом наркотиків і торгівлею людьми.
Як повідомляє Globo, поранення отримали двоє пасажирів поїзда метро, який проїжджав по району проведення спецоперації, а також два поліцейських. Один співробітник правоохоронних органів загинув.
Серед вбитих 22 ймовірних учасники банди.
У поліції заявили, що банду підозрюють не тільки в наркоторгівлі, але і в причетності до вбивств, грабіжів і угонів поїздів, а також в залученні неповнолітніх у злочинну діяльність.
Жителів району попередили, щоб вони не виходили з дому.
Раніше ми повідомляли, що в США сталася стрілянина, внаслідок чого загинули п'ятеро осіб, двоє з яких – працівники правоохоронних органів.
Також нагадаємо, біля Нью-Йорка стріляли в супермаркеті.