У Росії винесли вирок прессекретарю Навального. Який термін отримала Ярмиш

Прокуратура просила для прессекретаря російського опозиційного політика Олексія Навального Кіри Ярмиш два роки обмеження волі

Прессекретар Олексія Навального Кіра Ярмиш. Фото: instagram.com/kira yarmysh

Преображенський суд Москви засудив прессекретаря російського опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш до 1,5 років обмеження волі у рамках "санітарної справи". Звинувачення наполягало, що вона підбурювала учасників акції протесту порушити приписи по боротьбі з коронавірусом.

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Про це повідомляє BBC News.

За даними агентства, звинувачення просило для Ярмиш два роки обмеження волі і залишити її під домашнім арештом до набрання чинності вироку.

Суд призначив Ярмиш покарання у вигляді обмеження волі на строк 1,5 року. Протягом цього терміну їй заборонено брати участь у мітингах, залишати своє житло після 22:00, змінювати місце проживання без повідомлення наглядових органів.

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Переслідування Навального

Нагадаємо, що зараз Олексій Навальний відбиває строк у 2 роки і 6 місяців у виправній колонії ІК-2 в Покрові за так званою справою "Ів Роше", за якою опозиціонер спочатку мав умовний термін. Оскільки в період його відбування Навального в несвідомому стані після отруєння вивезли на лікування до Німеччини, правоохоронні органи розцінили це як порушення вимог відбування умовного терміну.

Мосміськсуд 9 червня визнав пов'язані з Навальним ФБК і Фонд захисту прав громадян, а також громадський рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. Некомерційні організації були ліквідовані, а діяльність громадського руху заборонена.

Починаючи з 2011-го у Навального жоден рік не проходив без порушення проти нього нової справи:

Справа "Кировлісу" в 2011 році;

Логотип "РозПилу" в 2011 році;

Позов від підприємця Владлена Степанова в 2011 році;

Справа "Ів Роше" з 2012 року;

Справа фірми "Алект" в 2012 році;

Справа фірми ТОВ "МПК" в 2013 році;

Звинувачення в незаконному отриманні адвокатського статусу в 2013 році;

Позов від керівника Фонду розвитку громадянського суспільства Костянтина Костіна в 2013 році;

Позов від заступника голови Державної думи РФ Сергія Неверова в 2014 році;

Справа про блокування сторінки опозиціонера в "Живому журналі" в 2014-2015 роках;

Позов від глави Департаменту транспорту Москви Максима Ліксутова з 2014 по 2018 рік;

Позов від сенатора і глави руху "Антимайдан" Дмитра Сабліна в 2015 році;

Позов від Костромського відділення партії "Яблуко" в 2015 році;

Цивільний позов за справою "Кировлісу" з 2015 по 2017 рік;

Справа про наклеп на поліцейського Павла Карпова в 2016 році;

Блокування сайту navalny.com в 2018 році;

Позов від ТОВ "Московський школяр" в 2019 році;

Справа про наклеп на адресу ветерана ВВВ в 2020 році;

Справа про витрачання пожертвувань в 2020 році;

Справа про образу судді в 2020 році.

Раніше ми повідомляли, що Навального кожен день знімають голим у СІЗО.

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Також нагадаємо, українці дали 2 роки колонії в Росії за підтримку Навального.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: