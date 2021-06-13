У Сальвадорі будуть майнити Bitcoin на вулканах

На цей раз вулкани послужать людям доброю справою. Колаж "Сьогодні"

У Сальвадорі (Латинська Америка) мають намір за допомогою вулканів добувати криптовалютe Bitcoin. Про це заявив президент цієї країни Найіб Букеле, передає РБК-Україна.

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Зазначається, що план потужностей для майнінгу криптовалюти розробить державний виробник електроенергії LaGeo.

Ця компанія спеціалізується на видобутку електроенергії з геотермальних джерел (гарячі джерела, термальні підземні води): геотермальна енергія використовує тепло, що утримується під землею, для виробництва електроенергії. Для цього бурять глибокі свердловини (4-5 км), щоб отримувати енергію з пару, який перегрівається за рахунок магми.

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"Наші інженери щойно проінформували мене, що вони пробурили нову свердловину, яка буде забезпечувати приблизно 95 МВт 100% чистої геотермальної енергії від наших вулканів. Починаємо проектувати повноцінний майнінг-хаб Bitcoin навколо свердловин", – заявив Букела.

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Нагадаємо, нещодавно засновник Tesla Ілон Маск обрушив курс біткоїна жартом про те, що його компанія "розлучиться" з цієї криптовалютою. Після цього вартість одного токена впала на понад 2 тис. доларів.

А після цього експрезидент США Дональд Трамп назвав біткоїн аферою, після чого курс криптовалюти просів на 10%.