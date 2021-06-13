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У Сальвадорі будуть майнити Bitcoin на вулканах

13 червня 2021 14:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Державний виробник електроенергії LaGeo буде освоювати вулканічну енергію для майнінгу криптовалюти

На цей раз вулкани послужать людям доброю справою. Колаж "Сьогодні"

На цей раз вулкани послужать людям доброю справою. Колаж "Сьогодні"

У Сальвадорі (Латинська Америка) мають намір за допомогою вулканів добувати криптовалютe Bitcoin. Про це заявив президент цієї країни Найіб Букеле, передає РБК-Україна.

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Зазначається, що план потужностей для майнінгу криптовалюти розробить державний виробник електроенергії LaGeo.

Ця компанія спеціалізується на видобутку електроенергії з геотермальних джерел (гарячі джерела, термальні підземні води): геотермальна енергія використовує тепло, що утримується під землею, для виробництва електроенергії. Для цього бурять глибокі свердловини (4-5 км), щоб отримувати енергію з пару, який перегрівається за рахунок магми.

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"Наші інженери щойно проінформували мене, що вони пробурили нову свердловину, яка буде забезпечувати приблизно 95 МВт 100% чистої геотермальної енергії від наших вулканів. Починаємо проектувати повноцінний майнінг-хаб Bitcoin навколо свердловин", – заявив Букела.

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Нагадаємо, нещодавно засновник Tesla Ілон Маск обрушив курс біткоїна жартом про те, що його компанія "розлучиться" з цієї криптовалютою. Після цього вартість одного токена впала на понад 2 тис. доларів.

А після цього експрезидент США Дональд Трамп назвав біткоїн аферою, після чого курс криптовалюти просів на 10%.

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