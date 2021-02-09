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У Сербії третій місяць не можуть відкрити скандальний пам'ятник Тарасу Шевченку

9 лютого, 18:41

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Пам'ятник українському поету в Нові-Саді чекає кращих часів

/ Фото: Радіо Свобода

У головному місті сербського автономного краю Воєводина – Нові-Сад – майже три місяці не можуть офіційно відкрити перший у країні бюст українському поету і художнику Тарасу Шевченку. Причина, за словами місцевої влади, пандемія коронавірусу.

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Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa.

"У зв'язку з ситуацією, пов'язаною з епідемією COVID-19, неможливо організувати відкриття пам'ятника, тим більше що делегація з України не може приїхати в наше місто з цього приводу", – повідомили в мерії Нові-Сада.

За словами влади, при дотриманні відповідних умов бюст буде відкритий в передбаченому порядку – в присутності представників міста Нові-Сад та України.

Як повідомляє сербська редакція радіо, в 340-тисячному Нові-Саді щодня реєструють близько 100 нових пацієнтів, тому в місті діють коронавірусні обмеження, якими заборонено збирати більше п'яти чоловік на відкритому місці та в закритому приміщенні.

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Бюст поета розміщений на гранітному постаменті заввишки два метри і встановлений на одному з найжвавіших бульварів міста неподалік університетського кварталу, біля алеї, що носить ім'я сербського поета Мирослава Антича.

На пам'ятнику українською та сербською мовами викарбовано слова поета з поеми "Єретик": "Щоб усі слов'яни стали добрими братами і синами сонця", а внизу – "Від громади Львова громаді Нового Саду".

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Українсько-русинська громада в Нові-Саді налічує приблизно три тисячі чоловік. У місті є греко-католицька церква св. Петра і Павла.

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Зведення бюста поету супроводжувалося скандалом – деякі сербські ультранаціоналістичні партії вели кампанію проти відкриття пам'ятника, оскільки поет, за їхніми твердженнями, "ненавидів росіян".

Нагадаємо, жовтні-2018 у Вірменії відкрили перший пам'ятник Шевченку.

А 2015 року в столиці Хорватії – Загребі – на вулиці Українській також відкрили пам'ятник Шевченку.

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Сербія скандал пам'ятник бюст Тарас Шевченко

Джерело: Сьогодні

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