У Сербії помер "Нічний вовк": у нього була медаль від Путіна за захоплення Криму

Саша Савич був лідером сербського відділення російського прокремлівського мотоклубу "Нічні вовки" і близько спілкувався з Хірургом

У суботу, 24 квітня, в Сербії помер лідер сербського відділення російського прокремлівського мотоклубу "Нічні вовки" Саша Савич. Причиною смерті став обширний інфаркт.

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Про це повідомив голова мотоклубу Олександр Залдостанов (Хірург).

За його словами, у Савича є російська медаль "За повернення Криму". Ними 2014 року Кремль нагороджував тих, хто посприяв окупації півострова Росією.

Російські ЗМІ пишуть, що Савич народився в Берліні, а жив у місті Ніш на півдні Сербії. Він воював під час війни в Югославії.

Примітно, що 2018 року Боснія і Герцеговина заборонила в'їзд на свою територію Хірургу і Саші Савичу. Вони збиралися провести там акцію "Російські Балкани".

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Зазначимо, що Хірург перебуває в базі сайту "Миротворець". Проти нього ввели санкції США і Канада. Він позиціонує себе як друг президента Росії Володимира Путіна. А 2014 року очолювані ним байкери блокували українські військові частини і допомагали організовувати мітинги на підтримку захоплення Криму Росією.

Раніше ми повідомляли, що прокуратура повідомила про підозру в зраді колишньому першому заступнику командира Керченського загону морської охорони. Він впустив російських силовиків у військову частину в Криму.

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