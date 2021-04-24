У Сербії помер "Нічний вовк": у нього була медаль від Путіна за захоплення Криму

У суботу, 24 квітня, в Сербії помер лідер сербського відділення російського прокремлівського мотоклубу "Нічні вовки" Саша Савич. Причиною смерті став обширний інфаркт.
Про це повідомив голова мотоклубу Олександр Залдостанов (Хірург).
За його словами, у Савича є російська медаль "За повернення Криму". Ними 2014 року Кремль нагороджував тих, хто посприяв окупації півострова Росією.
Російські ЗМІ пишуть, що Савич народився в Берліні, а жив у місті Ніш на півдні Сербії. Він воював під час війни в Югославії.
Примітно, що 2018 року Боснія і Герцеговина заборонила в'їзд на свою територію Хірургу і Саші Савичу. Вони збиралися провести там акцію "Російські Балкани".
Зазначимо, що Хірург перебуває в базі сайту "Миротворець". Проти нього ввели санкції США і Канада. Він позиціонує себе як друг президента Росії Володимира Путіна. А 2014 року очолювані ним байкери блокували українські військові частини і допомагали організовувати мітинги на підтримку захоплення Криму Росією.
Раніше ми повідомляли, що прокуратура повідомила про підозру в зраді колишньому першому заступнику командира Керченського загону морської охорони. Він впустив російських силовиків у військову частину в Криму.
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