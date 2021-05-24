У Мережі опублікували переговори пілота Ryanair з білоруським диспетчером

Авіадиспетчер рекомендував літаку зійти з курсу і приземлитися в Мінську – оприлюднені переговори

Літак компанії Ryanair в аеропорту. Фото: Lucas Davies/Unsplash

У Мережі з'явилася більш повна версія розмови пілотів Ryanair, яких примусили екстрено посадити літак у Мінську, з білоруським диспетчером.

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Запис опублікували в Telegram-каналі Euroradio.

Зокрема, про бомбу на борту повідомив диспетчер, посилаючись на службу безпеки аеропорту, після чого літаку було наказано летіти до Мінська, хоча аеропорт Вільнюса був набагато ближче.

Видання публікує переговори диспетчера з пілотом:

Диспетчер: З метою безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися.

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Пілот: Ми вас зрозуміли, дайте нам хвилинку. Звідки взялося повідомлення про мінування? Де ви знайшли цю інформацію?

Диспетчер: Служба безпеки аеропорту повідомила про отримання електронного листа.

Літак з двома сотнями людей примусово посадили в Мінську нібито через бомбу. Відео: Еўрарадиё | Euroradio

Також була опублікована карта з маршрутом польоту, на якій видно, що літак був змушений звернути з курсу і полетіти в Мінськ, коли вже був поруч із кордоном Литви.

Карта з маршрутом польоту. Фото: Радіо Свобода

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Нагадаємо, у неділю, 23 травня, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську