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У Північній Ірландії в парку розваг атракціон впав прямо на людей (фото)

25 липня 2021 13:39

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

В аварії атракціону постраждали дорослі і четверо дітей – у них травми

Постраждалих дітей госпіталізували / Фото: колаж "Сьогодні"

Постраждалих дітей госпіталізували / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 24 липня, в Північній Ірландії в парку розваг Planet Fun на людей впав атракціон – постраждали діти.

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Про це повідомляє Daily Mail.

На одному з атракціонів в гавані Каррікфергус стався збій – вилетів механізм, вдарився та звалився на людей

В результаті аварії атракціону постраждали дорослі і четверо дітей. Дітей госпіталізували – їх травми не несуть небезпеки для життя.

У дорослих, які постраждали від падіння атракціону, травмовані ноги. Від госпіталізації вони відмовилися.

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А люди, що бачили падіння, отримали психічні травми. Вони настільки злякалися, що більше не зможуть відвідувати парки розваг.

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"Всі гойдалки трималися на мотузках, і в один момент все почали падати. Це було жахливо", – поділився очевидець події.

У компанії Planet Fun вже шукають винних. Розслідування інциденту проведе спеціальна комісія.

Раніше ми повідомляли, що в Парижі навесні, після локдауну, відкрили парк атракціонів і розваг "Діснейленд".

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