У Шотландії на виборах перемогли прихильники незалежності – вже готують референдум

Правляча Шотландська національна партія готова відстоювати право на референдум в суді – хоча вже назвали це абсурдом

/ Фото: BBC

У неділю, 9 травня, в Шотландії підбили підсумки парламентських виборів, які пройшли 6 травня – більшість місць в парламенті отримала правляча Шотландська національна партія.

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Про це повідомляє BBC News.

Разом з правлячою партією місця в парламенті отримали її соратники "зелені". Разом вони отримали 72 мандати з 129. Відзначимо, що політологи вже назвали це поганим результатом, очікувалося що Шотландська національна партія отримає більше місць в парламенті.

Її лідер Нікола Стерджен вже заговорила про новий референдум про незалежність від Великобританії. Вона заявила, що буде домагатися проведення другого за сім років референдуму, щоб стати незалежною державою.

Стерджен підкреслила, що жителі Шотландії повинні отримати можливість реалізувати свої права і проголосувати на референдумі. Якщо для цього буде потрібно звертатися до суду, то влада Шотландії готова до такого розвитку подій. Хоча вже назвала це абсурдом.

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У той же час, Стерджен підкреслила, що процес підготовки референдуму не буде розпочато найближчим часом, в розпал пандемії коронавірусу.

Відзначимо, що референдум з питання про незалежність Шотландії відбувся в 2014 році. Тоді 55% шотландців проголосували за те, щоб Шотландія залишилася в складі Великобританії. Однак на референдумі про Brexit в 2016 році більшість шотландців проголосували проти виходу Великобританії з ЄС.

Раніше ми повідомляли, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон виступив проти проведення в 2021 році нового референдуму про незалежність Шотландії. Він стверджує, що шотландці ще не готові до нового голосування, оскільки такі референдуми потрібно проводити лише раз за ціле покоління.