У Швейцарії після вакцини від COVID-19 померли 55 осіб

У Швейцарії після щеплення від коронавірусу померли 55 осіб, середній вік померлих – 84 роки.

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Про це йдеться на сайті швейцарського національного регулятора в сфері обігу ліків.

Проте, доказів того, що вакцина може бути пов'язана зі смертями – немає.



"У 55 важких випадках люди померли в різний час після вакцинації. Вік померлих становив в середньому 84 роки, і у більшості з них раніше були серйозні захворювання", – йдеться в повідомленні.

Також ми писали про те, що в Британії продовжать використовувати вакцину AstraZeneca для вакцинації населення, незважаючи на повідомлення про тромбози.

Більш докладно про ситуацію, яка склалася навколо цього препарату, читайте в матеріалі Від заперечення до визнання. Як AstraZeneca стала "ворогом номер один".

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