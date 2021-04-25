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У Сирії в результаті обстрілу загорівся іранський танкер, є жертви

25 квітня, 03:39

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Пожежа почалася в результаті атаки безпілотника з повітряного простору Лівану або ракетного обстрілу

Біля берегів Сирії в суботу, 24 квітня, спалахнула пожежа на іранському нафтовому танкері, що стоїть біля портового міста Баніяс, у результаті загинуло щонайменше троє людей. Підозрюють атаку за допомогою безпілотника або ракетний обстріл.

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Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє DW.

У сирійському Міністерство нафти і мінеральних ресурсів розповіли, що в результаті пожежі постраждав один із нафтових резервуарів. Пожежу вже загасили, але докладної інформації про пошкодження поки немає.

За даними сирійського урядового інформагентства САНА, інцидент стався в результаті атаки безпілотного літального апарату з повітряного простору Лівану.

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Водночас Сирійська наглядова рада з прав людини (SOHR) заявила, що атака могла бути здійснена за допомогою БПЛА або ракети.

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Нагадаємо, в Аравійському морі біля берегів емірату Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах невідомі вчинили ракетну атаку на ізраїльське торгове судн.

Ми також повідомляли, що наприкінці березня Збройні сили Ірану завдали ракетного удару по вантажному кораблю Ізраїлю в Аравійському морі.

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