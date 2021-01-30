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Білоруські силовики заявили про затримання "організатора протестів" (відео)

30 січня, 17:22

Ольга Литвин Ольга Литвин

Співробітники МВС стверджують, що зібрали факти протиправної діяльності молодого чоловіка

Сьогодні білоруські силовики повідомили про затримання 31-річного "організатора протестів та адміністратора Telegram-чатів".

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МВС країни стверджує, що молодий чоловік організовував районні марші, за власні гроші купував протестну символіку й перепродував її громадянам, а також фінансував марші та забезпечував матеріальною допомогою протестантів.

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Співробітники МВС повідомили, що дістали доступ до всіх листувань, фото та відео молодого чоловіка, на яких він фіксував власну діяльність.

Службовці відомства уточнили, що провели в його квартирі обшук і вилучили комп'ютерну техніку, протестну символіку (прапори, наклейки, плакати), шість балонів для нанесення графіті, а також понад чотири тисячі агітаційних листівок.

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МВС Білорусі повідомило, що:

  • Затриманого доставили у Фрунзенівське РУВС Мінська.
  • Склали адміністративний протокол за порушення законодавства про масові заходи.
  • Винесли офіційне попередження згідно із законом "Про протидію екстремізму".
  • Збирають і документують усі факти протиправної діяльності молодого чоловіка, зокрема, адміністрування Telegram-ресурсів, "які пропагують протестну діяльність".

Нагадаємо, правозахисники опублікували доповідь про тортури, насильство й убивства в Білорусі.

Раніше Лукашенко відмовився помилувати протестувальників.

Всі подробиці в спецтемі Нова хвиля протестів у Білорусі

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