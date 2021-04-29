Русский
$ 27,79
33,53
  1. Світові новини
  2. Інші країни

В "Супутнику V" знайшли заразний вірус – Росія подає до суду на Бразилію

29 квітня, 18:50

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Російська влада звинуватила бразильський фармрегулятор в наклепі за заборону імпорту своєї вакцини від коронавірусу

Розробник російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" готується подати до суду на бразильський фармрегулятор Anvisa, який заборонив ввозити до країни цей препарат.

Реклама

Про це повідомили на сторінці "Супутника V" в Twitter.

"Супутник V" ініціює в Бразилії судовий розгляд проти Anvisa у справі про очорнення репутації за умисне розповсюдження неправдивої і неточної інформації", – йдеться в заяві.

Два дні тому в Anvisa повідомили про заборону ввезення російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", пояснивши це "високими ризиками" і "серйозним дефектом".

Читайте також: Біологічна Фукусіма: в Бразилії критична ситуація з COVID-19

Реклама

Пізніше фармрегулятор пояснив, що в партії вакцини був виявлений живий аденовірус – збудник застуди.

В тренді
Підкорив Місяць, але програв раку. Помер легендарний астронавт Майкл Коллінз

Вірус генетично модифікують, аби він викликав імунну реакцію організму, як на коронавірус, але при цьому сам не розмножувався. Однак тести показали, що аденовірус в "Супутнику V" не втратив здатності до розмноження, що може викликати проблеми зі здоров'ям у людей з ослабленим імунітетом.

В інституті Гамалія, де створили вакцину, цю інформацію заперечують, а Російський фонд прямих інвестицій оголосив, що подасть до суду на Anvisa після публікації в одному з бразильських видань про те, що фармрегулятор нібито не проводив тестів.

Нагадаємо, що раніше скандал з російською вакциною спалахнув і в Словаччині – як виявилося, країна отримала препарат, який відрізнявся від того, який схвалило авторитетне медичне видання The Lancet.

Відео: Сьогодні

А в Аргентині вакцинований "Супутником" президент Альберто Фернандес захворів на COVID-19 .

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причина
Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причинаЕкономіка
Лукашенко показав справжнє обличчя – дав Зеленському хамську пораду при Путіні
Лукашенко показав справжнє обличчя – дав Зеленському хамську пораду при ПутініІнші країни
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у "Слузі народу" (відео)Влада
Підводний човен Індонезії, що зник, знайшли. Там вже закінчилося повітря (оновлено)
Підводний човен Індонезії, що зник, знайшли. Там вже закінчилося повітря (оновлено)Інші країни
НАТО перехопило над Балтією російські винищувачі і бомбардувальники
НАТО перехопило над Балтією російські винищувачі і бомбардувальникиІнші країни
Смерть після щеплень Pfizer і AstraZeneca: в Британії підбили підсумки вакцинації
Смерть після щеплень Pfizer і AstraZeneca: в Британії підбили підсумки вакцинаціїІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти