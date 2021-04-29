В "Супутнику V" знайшли заразний вірус – Росія подає до суду на Бразилію

Розробник російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" готується подати до суду на бразильський фармрегулятор Anvisa, який заборонив ввозити до країни цей препарат.
Про це повідомили на сторінці "Супутника V" в Twitter.
"Супутник V" ініціює в Бразилії судовий розгляд проти Anvisa у справі про очорнення репутації за умисне розповсюдження неправдивої і неточної інформації", – йдеться в заяві.
Два дні тому в Anvisa повідомили про заборону ввезення російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", пояснивши це "високими ризиками" і "серйозним дефектом".
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Пізніше фармрегулятор пояснив, що в партії вакцини був виявлений живий аденовірус – збудник застуди.
Вірус генетично модифікують, аби він викликав імунну реакцію організму, як на коронавірус, але при цьому сам не розмножувався. Однак тести показали, що аденовірус в "Супутнику V" не втратив здатності до розмноження, що може викликати проблеми зі здоров'ям у людей з ослабленим імунітетом.
В інституті Гамалія, де створили вакцину, цю інформацію заперечують, а Російський фонд прямих інвестицій оголосив, що подасть до суду на Anvisa після публікації в одному з бразильських видань про те, що фармрегулятор нібито не проводив тестів.
Нагадаємо, що раніше скандал з російською вакциною спалахнув і в Словаччині – як виявилося, країна отримала препарат, який відрізнявся від того, який схвалило авторитетне медичне видання The Lancet.
А в Аргентині вакцинований "Супутником" президент Альберто Фернандес захворів на COVID-19 .
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