В "Супутнику V" знайшли заразний вірус – Росія подає до суду на Бразилію

Російська влада звинуватила бразильський фармрегулятор в наклепі за заборону імпорту своєї вакцини від коронавірусу

Розробник російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" готується подати до суду на бразильський фармрегулятор Anvisa, який заборонив ввозити до країни цей препарат.

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Про це повідомили на сторінці "Супутника V" в Twitter.

"Супутник V" ініціює в Бразилії судовий розгляд проти Anvisa у справі про очорнення репутації за умисне розповсюдження неправдивої і неточної інформації", – йдеться в заяві.

Два дні тому в Anvisa повідомили про заборону ввезення російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", пояснивши це "високими ризиками" і "серйозним дефектом".

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Пізніше фармрегулятор пояснив, що в партії вакцини був виявлений живий аденовірус – збудник застуди.

Вірус генетично модифікують, аби він викликав імунну реакцію організму, як на коронавірус, але при цьому сам не розмножувався. Однак тести показали, що аденовірус в "Супутнику V" не втратив здатності до розмноження, що може викликати проблеми зі здоров'ям у людей з ослабленим імунітетом.

В інституті Гамалія, де створили вакцину, цю інформацію заперечують, а Російський фонд прямих інвестицій оголосив, що подасть до суду на Anvisa після публікації в одному з бразильських видань про те, що фармрегулятор нібито не проводив тестів.

Нагадаємо, що раніше скандал з російською вакциною спалахнув і в Словаччині – як виявилося, країна отримала препарат, який відрізнявся від того, який схвалило авторитетне медичне видання The Lancet.

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А в Аргентині вакцинований "Супутником" президент Альберто Фернандес захворів на COVID-19 .

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