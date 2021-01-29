Русский
$ 28,19
34,1
  1. Світові новини
  2. Інші країни

У столиці Румунії спалахнула пожежа в лікарні для хворих на COVID-19, є загиблі

29 січня, 08:40

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Розслідування причин пожежі триває

У столиці Румунії Бухаресті сталася пожежа в лікарні для хворих на COVID-19. Загинули чотири особи, а 102 пацієнти були евакуйовані.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Займання почалося близько 03:00 за місцевим часом в одному з будинків лікарні Матей Балс.

Реклама

Фото: Reuters

Фото: Reuters

В тренді
У Чехії запропонували ЄС розширити санкції проти Росії

Розслідування причин пожежі триває.

Нагадаємо, раніше в Румунії у місті П'ятра-Нямц спалахнула сильна пожежа у відділенні інтенсивної терапії лікарні, виділеної для лікування хворих на коронавірус COVID-19. Унаслідок події 10 осіб загинули, семеро отримали важкі опіки і перебувають у критичному стані, зокрема черговий лікар.

Румунський міністр охорони здоров'я Нелу Татару повідомив журналістам, що шість пацієнтів, які вижили, будуть переведені до лікарні для COVID-19 у місті Ясси на сході Румунії.

Реклама

Крім того, в Єгипті горіла приватна клініка для хворих на COVID-19. Загинули щонайменше семеро осіб і декілька постраждали. Лікарню евакуювали і закрили, а пацієнтів перевели до державної лікарні в Каїрі.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Румунія лікарні загиблі Бухарест пожежа коронавірус COVID-19
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Кремлівські ігри": кому вигідне знищення української енергетикиЕкономіка
10 найбагатших людей планети заробили на пандемії півтрильйона доларів
10 найбагатших людей планети заробили на пандемії півтрильйона доларівБізнес
Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за Китай
Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за КитайЕкономіка
Почала дихати: жінка ожила на власному похороні
Почала дихати: жінка ожила на власному похороніФаново
Перший за два місяці: у Новій Зеландії зафіксували новий випадок коронавірусної хвороби
Перший за два місяці: у Новій Зеландії зафіксували новий випадок коронавірусної хворобиІнші країни
Прилетів із космосу і чіпування від Білла Гейтса: 5 найбезглуздіших теорій появи COVID-19
Прилетів із космосу і чіпування від Білла Гейтса: 5 найбезглуздіших теорій появи COVID-19Інші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти