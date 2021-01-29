У столиці Румунії спалахнула пожежа в лікарні для хворих на COVID-19, є загиблі

У столиці Румунії Бухаресті сталася пожежа в лікарні для хворих на COVID-19. Загинули чотири особи, а 102 пацієнти були евакуйовані.
Про це повідомляє Reuters.
Займання почалося близько 03:00 за місцевим часом в одному з будинків лікарні Матей Балс.
Розслідування причин пожежі триває.
Нагадаємо, раніше в Румунії у місті П'ятра-Нямц спалахнула сильна пожежа у відділенні інтенсивної терапії лікарні, виділеної для лікування хворих на коронавірус COVID-19. Унаслідок події 10 осіб загинули, семеро отримали важкі опіки і перебувають у критичному стані, зокрема черговий лікар.
Румунський міністр охорони здоров'я Нелу Татару повідомив журналістам, що шість пацієнтів, які вижили, будуть переведені до лікарні для COVID-19 у місті Ясси на сході Румунії.
Крім того, в Єгипті горіла приватна клініка для хворих на COVID-19. Загинули щонайменше семеро осіб і декілька постраждали. Лікарню евакуювали і закрили, а пацієнтів перевели до державної лікарні в Каїрі.
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