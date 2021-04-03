У Суецькому каналі ліквідували затор (фото, відео)

Влада Суецького каналу повністю ліквідувала затор, що утворилася через контейнеровоз Ever Give, який сів на мілину в ніч на 24 березня.

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Про це повідомляє Reuters.

Голова Управління Суецького каналу (SCA) Усама Рабі повідомив, що останні кораблі, які застрягли в Суецькому каналі, повинні пройти через водний шлях в суботу, 3 квітня. За його словами, в цей день 85 суден пройдуть по обидва боки.

/ Фото: REUTERS

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Відзначимо, що в середу 31 березня, влада Суецького каналу почала розслідування причин блокування водного шляху.

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"Слідство йде добре і триватиме ще два дні, потім ми оголосимо результати", – сказав Рабі ..

Відео: REUTERS

Крім того, на Близькому Сході вже знаходиться Авіаносна ударна група Ейзенхауера. Вона пройшла через транзитний Суецький канал після операцій в Східному Середземному морі. Корабель USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) підійшов до входу в канал Порт-Саїд вранці 2 квітня за місцевим часом.

Нагадаємо, контейнеровоз Ever Giveзаблокував Суецький канал, і до 29 березня його практично не вдавалося зрушити з місця.

Через блокування Суецького каналу світова торгівля втрачала щодня 9,6 млрд доларів.

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