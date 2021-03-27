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У Суецькому каналі вдалося зрушити з місця контейнеровоз

27 березня, 20:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Зараз робляться спроби остаточно зняти його з мілини

Надвеликий контейнеровоз Ever Given, що сів на мілину і перекрив рух суден в Суецькому каналі, вдалося зрушити з місця.

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Про це пише ізраїльська газета The Jerusalem Post.

"У Суецькому каналі вдалося зрушити контейнеровоз, робляться спроби остаточно зняти його з мілини", – йдеться в повідомленні.

Так, ВМС США готові направити допомогу, якщо Каїр про це попросить. Адже кожну годину, коли Суецький канал не працює – це коштує 400 мільйонів доларів.

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Раніше ми писали, що експерти в сфері судноплавства вважають, що якщо в найближчі кілька днів рух по каналу не буде відновлено, судноплавні компанії змушені будуть перенаправити судна в обхід, що додасть приблизно тиждень до загального маршруту.

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контейнеровоз судно суецький канал

Джерело: Сьогодні

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