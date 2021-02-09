У Танзанії люди помирають від невідомого захворювання

У Танзанії від невідомого захворювання вже померло щонайменше 15 людей, понад 50 госпіталізовані.

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Про це повідомили представники охорони здоров'я країни, передає Anadolu.

Невстановлена інфекція, зафіксована на півдні Танзанії, викликає у більшості людей нудоту і криваву блювоту.

Для клінічної оцінки пацієнтів і розслідування причини спалаху в район поширення захворювання направили команду медичних експертів.

"Ця хвороба не широко поширена, спалах стався тільки в одному адміністративному окрузі – Іфумбо, де люди блювали кров'ю і помирали, якщо затягували зі зверненням до лікарні", – стверджує головний лікар округу Чуньян Феліста Кісанду.

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Незважаючи на те, що причина захворювання поки не встановлена, міністерство охорони здоров'я Танзанії виключає спалах.

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За словами Кісанду, більшість тих, що заразилися, – чоловіки, і первинне клінічне обстеження виявило у них виразки шлунка і захворювання печінки.

Зразки крові пацієнтів були відправлені в головну державну лабораторію для перевірки наявності слідів забруднення ртуттю.

Повідомляється, що аналогічну хворобу раніше фіксували в регіоні в 2018 році, коли люди скаржилися на високу температуру, розлад шлунка і блювоту з кров'ю.

Нагадаємо, у ПАР, де останнім часом фіксується загострення ситуації з коронавірусом, кількість заражень вже перевищила 1 мільйон.

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