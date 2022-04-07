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У Тель-Авіві стався теракт, є поранені

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7 квітня, 22:55
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Двоє з шести поранених – у критичному стані, ще один – у тяжкому
В Ізраїлі обстріляли центр міста
В Ізраїлі обстріляли центр міста / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Тель-Авіва у четвер увечері сталася стрілянина. Місцеві жителі заявили про атаку терористів на вулиці Дізенгоф, де знаходяться бари та ресторани.

Про це повідомляє Haaretz.

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Стрілянина відбулася в декількох місцях однієї з найжвавіших вулиць Тель-Авіва. Озброєний чоловік відкрив безладний вогонь у центрі міста.

У службі швидкої допомоги заявили про шістьох поранених, яких відправили до лікарні. Двоє з них – у критичному стані, ще один – у тяжкому.

Поліція проводить спецоперацію із упіймання терориста. Жителів району попросили залишатися вдома. Прем'єр-міністр Нафталі Беннет уже прибув до штаб-квартири Армії оборони Ізраїлю.

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Нещодавня стрілянина в Ізраїлі

В ізраїльському Хадері терористи відкрили вогонь по автобусній зупинці. Внаслідок нападу загинули двоє людей, ще п'ятеро – поранені.

Відомо, що терористи вбили людей та відібрали у них зброю. На звуки стрілянини відреагували поліцейські, що знаходилися неподалік. Нападників ліквідували на місці.

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