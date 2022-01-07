У Тихому океані "прокинувся Вовк"

7 січня на найбільшому острові Галапагоських островів Ісабела почалося виверження вулкана Вовк.
Про це повідомляє Yahoo News.
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"Вулкан Вовк починає виверження на острові Ісабела", – зазначили представники Національного парку Галапагос.
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#ULTIMOMINUTO | #VolcanWolf en isla #Isabela #Galapagos reactiva actividad eruptiva #video del guardaparque Wilson Cabrera muestra magnitud del evento natural- diegoanazco (@diegoanazco1) January 7, 2022
No existe asentamientos humanos alrededor de la erupción @teleamazonasec @miltonperezsh @dayannamonroy @lizvalarezo pic.twitter.com/HakiYNRlLe
Це вже друге виверження Вовка за останні сім років. Вулкан Вовк знаходиться приблизно за 100 кілометрів від найближчого людського поселення.
Más fotos de erupción de volcán #Wolf en #Galápagos gracias al guía Diego Paredes pic.twitter.com/UmyDOFanje- Parque Galápagos (@parquegalapagos) May 25, 2015
За даними дослідників з Інституту геофізики Кіто (Еквадор), 1707-метровий вулкан вивергав попіл на висоту в 3800 метрів. Також спостерігається викид лави на південному та південно-східному схилах. Востаннє цей вулкан вивергався у 2015 році після 33 років "сну".
Нагадаємо, влада Іспанії обмежила польоти цивільних літаків над Канарами. через виверження вулкана Кумбре-В'єха . Деякі рейси на острів Пальма було скасовано вранці 23 вересня.
На південному заході Ісландії після серії підземних поштовхів в ніч на суботу, 20 березня, почалося виверження вулкана Фаградалсфьялл за 40 км від столиці країни Рейк'явіка.