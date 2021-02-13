У Токіо згасло світло, понад 50 постраждалих: у Японії стався сильний землетрус (відео)

У Японії в регіоні Тохоку пізно ввечері в суботу, 13 лютого, стався землетрус магнітудою 7,3 бала, який зачепив префектуру Фукусіма. В результаті постраждали щонайменше 50 осіб і вийшло з ладу кілька електростанцій.
Про це повідомляє видання Japantimes.
За даними Метеорологічного агентства Японії, епіцентр землетрусу був біля узбережжя Фукусіми, приблизно за 220 кілометрів на північ від Токіо, де він відчувався близько 4 балів. Його осередок був на глибині близько 55 кілометрів. Попередження про цунамі не надходило.
Принаймні 950 тисяч домівок залишилися без електрики в Токіо і передмістях.
Джерело в уряді Японії повідомило, що ситуацію з відключенням електроенергії розраховують виправити протягом доби, але в регіоні Тохоку на це знадобиться більше часу.
Представник Метеорологічного агентства заявив, що протягом тижня можуть статися додаткові поштовхи до 6 балів. За словами чиновника, сьогоднішній землетрус може бути наслідком "Великого землетрусу" на сході Японії, який стався у цьому ж регіоні 11 березня 2011 року.
"Оскільки (землетрус 2011 року) був величезним з магнітудою 9 балів, не дивно, що через 10 років після цього стався ще один", – сказав професор Інституту дослідження землетрусів при Токійському університеті Кенджи Сатаке.
Нагадаємо, в суботу, 13 лютого, землетрус стався також у Вірменії. Там магнітуда поштовхів становила 4,9, епіцентр був за 12 км від Єревана.
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