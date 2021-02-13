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У Токіо згасло світло, понад 50 постраждалих: у Японії стався сильний землетрус (відео)

13 лютого, 20:33

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Епіцентр землетрусу зафіксовано біля узбережжя Фукусіми

У Японії в регіоні Тохоку пізно ввечері в суботу, 13 лютого, стався землетрус магнітудою 7,3 бала, який зачепив префектуру Фукусіма. В результаті постраждали щонайменше 50 осіб і вийшло з ладу кілька електростанцій.

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Про це повідомляє видання Japantimes.

/ Фото: Reuters

За даними Метеорологічного агентства Японії, епіцентр землетрусу був біля узбережжя Фукусіми, приблизно за 220 кілометрів на північ від Токіо, де він відчувався близько 4 балів. Його осередок був на глибині близько 55 кілометрів. Попередження про цунамі не надходило.

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Принаймні 950 тисяч домівок залишилися без електрики в Токіо і передмістях.

Джерело в уряді Японії повідомило, що ситуацію з відключенням електроенергії розраховують виправити протягом доби, але в регіоні Тохоку на це знадобиться більше часу.

Представник Метеорологічного агентства заявив, що протягом тижня можуть статися додаткові поштовхи до 6 балів. За словами чиновника, сьогоднішній землетрус може бути наслідком "Великого землетрусу" на сході Японії, який стався у цьому ж регіоні 11 березня 2011 року.

"Оскільки (землетрус 2011 року) був величезним з магнітудою 9 балів, не дивно, що через 10 років після цього стався ще один", – сказав професор Інституту дослідження землетрусів при Токійському університеті Кенджи Сатаке.

Нагадаємо, в суботу, 13 лютого, землетрус стався також у Вірменії. Там магнітуда поштовхів становила 4,9, епіцентр був за 12 км від Єревана.

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Японія землетрус постраждалі електростанції
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