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У Туреччині пасажир літака вдарив жінку кулаком і протягнув її за волосся (фото)

13 квітня, 20:45

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Масова бійка сталася в аеропорту Стамбула між пасажирами, в результаті рейс затримали на п'ять годин

У Туреччині в аеропорту Стамбула незадовго до зльоту між пасажирами сталася бійка , В результаті рейс затримали на п'ять годин.

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Про це пише Mirror.

Представник авіакомпанії Tunisair Гассен Оджи розповів, що бортпровідників довелося звернутися за допомогою до служб безпеки, щоб заспокоїти людей перед злетом літака.

"Через цю бійки сталася п'ятигодинна затримка, і компанія зазнала фінансових втрат", – сказав він.

На кадрах видно, що кілька жінок сперечаються, а члени екіпажу намагаються розрядити обстановку. Пасажир літака кілька разів ударив жінку кулаком і протягнув її за волосся. Розслідування триває.

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Як ми писали раніше, в аеропорту Харкова стався колапс: громадяни, які прибули з Єгипту в Україну, стовпилися в залі очікування. Вони змушені встановлювати додаток "Вдома", оскільки Україна встановила нові правила в'їзду.

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Туреччина розслідування бійка аеропорти
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