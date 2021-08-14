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У Туреччині розбився російський літак: ніхто не вижив (відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
14 серпня, 16:47
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Пожежний Бе-200 прибув з Росії для гасіння масштабних лісових пожеж
Літак впав при заході на посадку після того, як впорався з пожежею / Фото: колаж "Сьогодні"
Літак впав при заході на посадку після того, як впорався з пожежею / Фото: колаж "Сьогодні"

На сході Туреччини, біля міста Кахраманмараш, розбився пожежний літак Бе-200 – всередині знаходилися вісім членів екіпажу.

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Про це повідомляє NTV.

Виявилося, що пожежний літак був орендований у РФ, в управлінні лісового господарства, для допомоги в гасінні лісових пожеж, які охопили Туреччину. Літак впав при заході на посадку після того, як впорався з пожежею.

Екіпаж літака складався з 8 осіб – 5 з російської команди і 3 турка. Попередньо відомо, що ніхто не вижив під час авіакатастрофи.

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Пізніше стало відомо, що літак Бе-200 не належить МНС Росії. А в Міноборони РФ підтвердили, що їх літак зазнав аварії.

Для з'ясування причин аварії до місця катастрофи направлена комісія Міноборони Росії.

Туреччина у вогні

За останні два тижні пожежі в Туреччині знищили лісові масиви і залишили без даху над головою багатьох жителів постраждалих від стихії районів. Пожежі привели до загибелі восьми людей. Щонайменше 770 жителів постраждали, а влада евакуювала цілі села.

Станом на 12 серпня в Туреччині вже локалізували більшість лісових пожеж. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що для гасіння пожеж знадобилося 218 годин. Загалом пожежі спалахнули в 46 з 81 провінції Туреччини.

Експерти підозрюють, що пожежі в Туреччині – не природне явище, а справа рук людини. Вже затримали кількох підозрюваних у підпалах лісів. Одного з імовірних зловмисників помітили місцеві під час розведення вогню – люди ледь не вчинили самосуд. Зараз підозрювані під вартою.

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Раніше ми повідомляли, що:

  • рятувальники виявили уламки зниклого на Камчатці Ан-26. 6 липня літак Ан-26, що здійснював пасажирський рейс Петропавловськ-Камчатський – Палана, в зазначений час не вийшов на плановий сеанс зв'язку. За попередніми даними, на борту літака знаходилися 22 пасажири, в тому числі одна дитина, і 6 членів екіпажу.
  • в Росії літак з парашутистами зазнав аварії.

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