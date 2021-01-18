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У Туреччині ревнивий чоловік розрізав ножем обличчя дружині-українці

18 січня, 14:17

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Перед нападом Анна Бутим подала на розлучення із чоловіком-турком і пішла від нього

У Туреччині стався напад на українку Анну Бутим – чоловік-турок напав на неї просто на очах у численних людей, покалічивши свою дружину-красуню.

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Про те, що сталося, повідомляє Hurriyet.

Інцидент стався ще вдень 15 січня в передмісті Стамбула – на 28-річну жінку напав її чоловік Месут Озтюркмен, з яким вони перебувала в процесі розірвання шлюбу.

Бутим пішла від свого чоловіка, але він продовжив стежити за її життям через соцмережі і надсилав їй погрози. Коли вона виклала фото з аквапарку в Бакиркеї, Озтюркмен став там на неї чекати. І наступного дня його план увінчався успіхом.

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У цей момент Анна відпочивала із сестрою, її чоловіком і другом. Месут Озтюркмен підійшов ззаду і полоснув українку ножем по обличчю, залишивши розріз від рота до вуха.

Анна Бутим

Анна Бутим

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Інші люди допомогли затримати зловмисника і передати його в руки поліції, де він зізнався, що скоїв напад з ревнощів. За проханням прокуратури 16 січня суд заарештував Озтюркмена за звинуваченням в умисному замаху на життя своєї дружини.

Українка нині лежить в лікарні, її прооперували, однак обличчя Анни залишається частково паралізованим.

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Нагадаємо, на початку місяця в турецькому Бодрумі виявили тіло 25-річної українки Христини Новицької.

Відео: Сьогодні

А в серпні минулого року на турецькому курорті Чешме побили українську модель Дарину Кирилюк.

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