У Туреччині ревнивий чоловік розрізав ножем обличчя дружині-українці

Перед нападом Анна Бутим подала на розлучення із чоловіком-турком і пішла від нього

У Туреччині стався напад на українку Анну Бутим – чоловік-турок напав на неї просто на очах у численних людей, покалічивши свою дружину-красуню.

Реклама

Про те, що сталося, повідомляє Hurriyet.

Інцидент стався ще вдень 15 січня в передмісті Стамбула – на 28-річну жінку напав її чоловік Месут Озтюркмен, з яким вони перебувала в процесі розірвання шлюбу.

Бутим пішла від свого чоловіка, але він продовжив стежити за її життям через соцмережі і надсилав їй погрози. Коли вона виклала фото з аквапарку в Бакиркеї, Озтюркмен став там на неї чекати. І наступного дня його план увінчався успіхом.

Читайте також: На турецькому курорті жорстоко вбили українку: подробиці

Реклама

У цей момент Анна відпочивала із сестрою, її чоловіком і другом. Месут Озтюркмен підійшов ззаду і полоснув українку ножем по обличчю, залишивши розріз від рота до вуха.

Анна Бутим В тренді "Його в Німеччині затримали?": Пєсков "не в курсі" арешту Навального

Інші люди допомогли затримати зловмисника і передати його в руки поліції, де він зізнався, що скоїв напад з ревнощів. За проханням прокуратури 16 січня суд заарештував Озтюркмена за звинуваченням в умисному замаху на життя своєї дружини.

Українка нині лежить в лікарні, її прооперували, однак обличчя Анни залишається частково паралізованим.

Реклама

Нагадаємо, на початку місяця в турецькому Бодрумі виявили тіло 25-річної українки Христини Новицької.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Слідкуйте за нами в соціальних мережах Підписуйтесь на нашу розсилку Введіть коректний email