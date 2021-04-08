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У Туреччині зафіксували антирекорд по смертям від COVID-19

8 квітня, 06:06

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За останню добу померли 276 осіб

У Туреччині за минулу добу зафіксували рекордний добовий приріст смертей від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

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Як пише CNN, протягом доби померли 276 осіб, кількість померлих пацієнтів досягла 32 943 осіб.

За статистикою, більше ніж за рік пандемії коронавірусу в Туреччині, інфекцією заразилися понад 3,63 млн осіб. Тільки за останню добу – понад 54 тисяч.

Побороли коронавірусну хворобу понад 3,19 млн пацієнтів.

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Тим часом в Україні вже почалася кампанія з вакцинації населення. Україна вже уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

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Як писали раніше, в Київській і Херсонській областях закінчилася вакцина проти коронавірусу. Більш того, на ранок 6 квітня про нульові залишки відзвітували вже вісім областей.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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