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У Туреччині жорстоко вбили українку (фото)

3 січня, 15:26

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Жінку знайшли сусіди

У Туреччині знайшли мертвою 25-річну українку Христину Новицьку. Вона жила у власному будинку в Муглі під Бодрумом.

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Про це повідомляє Sabah.

Жінка не виходила на зв'язок з матір'ю, яка проживає в Україні, з 30 грудня. 2 січня мати попросила сусідів перевірити, чи все в порядку з її дочкою. Вони викликали слюсаря і поліцію.

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Новицьку знайшли на стільці з поліетиленовим пакетом на голові і зі скутими за спиною руками в наручниках.

Правоохоронці вважають, що вона померла кілька днів тому.

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Першим про трагедію повідомив сусід Новицької, відомий турецький актор і телеведучий Альп Кірсан. Він написав про це в соцмережах.

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У слідства є кілька версій трагедії, за однією з них, Новицьку міг вбити її бойфренд.

/ Фото: Daily Sabah

Раніше ми повідомляли, що в Чорногорії суд два з половиною роки не може прийняти рішення в справі про жорстоке вбивство українки Анастасії Лашманової, яка стала жертвою свого хлопця – Арсенія Становича.

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Туреччина вбивство бодрум
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