В Україну прибув британський спецназ із новою партією зброї – ЗМІ

В Україну з Великої Британії відправили 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї через загрозу вторгнення РФ.

Про це повідомляє Sky News .

"Бійці полку рейнджерів – частини нещодавно сформованої Армійської бригади спеціальних операцій – вилетіли на військових літаках, які протягом цього тижня також доправили в Україну близько 2000 протитанкових ракетних установок" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці Армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії будуть займатися підготовкою українських військовослужбовців. Зокрема, вони навчатимуть військових ЗСУ як користуватись протитанковою зброєю, яку Британія направила Україні.

Крім того, британські літаки-розвідники також були помічені у рамках підтримки військ України, проте ця інформація не розголошувалась.

Так, програма з відстеження польотів зафіксувала транспортний літак британських ВПС C-17, що літає між Великою Британією та Україною. За даними видання, з 17 січня відбулося кілька рейсів.

Уповільнену зйомку польотів опублікували в Twitter .

