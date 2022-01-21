В Україну прибув британський спецназ із новою партією зброї – ЗМІ

В Україну з Великої Британії відправили 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї через загрозу вторгнення РФ.
Про це повідомляє Sky News .
"Бійці полку рейнджерів – частини нещодавно сформованої Армійської бригади спеціальних операцій – вилетіли на військових літаках, які протягом цього тижня також доправили в Україну близько 2000 протитанкових ракетних установок" , – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що бійці Армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії будуть займатися підготовкою українських військовослужбовців. Зокрема, вони навчатимуть військових ЗСУ як користуватись протитанковою зброєю, яку Британія направила Україні.
Крім того, британські літаки-розвідники також були помічені у рамках підтримки військ України, проте ця інформація не розголошувалась.
Так, програма з відстеження польотів зафіксувала транспортний літак британських ВПС C-17, що літає між Великою Британією та Україною. За даними видання, з 17 січня відбулося кілька рейсів.
Уповільнену зйомку польотів опублікували в Twitter .
Here's time-lapse of all of the United Kingdom to #Ukraine weapons airlift flights від 17th January до цього найближчого часу на 19th January 2022. Великобританія не має наміру літати Ukraine fall. pic.twitter.com/p4DcNv25mt- George Allison (@geoallison) January 19, 2022
Повідомляється, що Велика Британія подарувала Україні легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яку його виробники описують як "першу в історії ракетну систему для одного солдата, яка швидко виводить з ладу будь-який основний бойовий танк лише одним пострілом, вражаючи його зверху" .
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Крім того, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав українську владу та опозицію не ігнорувати загрозу вторгнення Росії та об'єднатися задля захисту країни. Він зазначив, що "біля наших кордонів шаленіє скажений собака путінського режиму".
- А в CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.