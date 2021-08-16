В Узбекистані розбився військовий літак ВПС Афганістану

Міністерство оборони Узбекистану підтвердило факт катастрофи літака ВПС Афганістану на кордоні у Сурхандар’їнській області.
Про це повідомив ТАСС начальник інформаційної служби відомства Бахром Зульфікаров.
"Дійсно, напередодні в Сурхандар’їнськійобласті Узбекистану зазнав аварії літак афганських ВПС, наразі вивчаються подробиці події, інформація про це буде повідомлена пізніше", – повідомив Зульфікаров.
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Що відбувається в Афганістані
- "Талібан" повернув собі владу над Афганістаном вдруге. Вперше це сталося рівно 20 років тому. При захопленні Кабула таліби особливо підкреслювали, що бойові дії в столиці не ведуться.
- Світові інформагентства поширили знімок, на якому президент Ашраф Гані обіймає представника "Талібану". Повідомлялося, що глава держави передав свої повноваження тимчасовій адміністрації, а потім покинув країну.
В аеропорту Кабула гинуть люди, намагаючись зачепитися за шасі вилітаючих літаків, що евакуюють іноземців.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: