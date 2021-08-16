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В Узбекистані розбився військовий літак ВПС Афганістану

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
16 серпня, 14:13
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Літак впав неподалік кордону країн, інформації про загиблих і вцілілих військових поки немає
Фото з місця аварії. Колаж "Сьогодні"
Фото з місця аварії. Колаж "Сьогодні"

Міністерство оборони Узбекистану підтвердило факт катастрофи літака ВПС Афганістану на кордоні у Сурхандар’їнській області.

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Про це повідомив ТАСС начальник інформаційної служби відомства Бахром Зульфікаров.

"Дійсно, напередодні в Сурхандар’їнськійобласті Узбекистану зазнав аварії літак афганських ВПС, наразі вивчаються подробиці події, інформація про це буде повідомлена пізніше", – повідомив Зульфікаров.

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Що відбувається в Афганістані

  • "Талібан" повернув собі владу над Афганістаном вдруге. Вперше це сталося рівно 20 років тому. При захопленні Кабула таліби особливо підкреслювали, що бойові дії в столиці не ведуться.
  • Світові інформагентства поширили знімок, на якому президент Ашраф Гані обіймає представника "Талібану". Повідомлялося, що глава держави передав свої повноваження тимчасовій адміністрації, а потім покинув країну.
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    В аеропорту Кабула гинуть люди, намагаючись зачепитися за шасі вилітаючих літаків, що евакуюють іноземців.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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