У Венесуелі вводять у обіг банкноту в 1 млн боліварів

Уряд Венесуели, яка вже понад два роки перебуває у важкому соціально-економічній кризі, на тлі гіперінфляції запускає в обіг нові банкноти номіналом 200 тис., 500 тис. і 1 млн боліварів.

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Про це повідомляє DW з посиланням на Центробанк країни.

"Нові банкноти номіналом 200 тис. (0,11 долара), 500 тис. (0,27 долара) і 1 млн суверенних боліварів (0,53 долара) почнуть поступово вводитися в обіг з 8 березня 2021 року", – йдеться в повідомленні Центробанку.

Уряд Венесуели висловив упевненість, що нові купюри задовольнять потреби національної економіки.

За підсумками 2019 року інфляція в країні становила понад 9585 відсотків. Як один із заходів зміцнення економіки влада країни ввела нову валюту – суверенний болівар, але і його курс дуже впав: зараз 1 долар США коштує понад 1,8 млн боліварів.

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Згідно з інформацією ЗМІ, друкувати нові банкноти для Венесуели буде російська компанія "Гознак", але там відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, Венесуела 24 лютого оголосила персоною нон грата посла Європейського Союзу Ісабель Брілліанте Педросу і наказала їй залишити країну протягом 72 годин.

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