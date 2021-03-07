Русский
$ 27,76
33,41
  1. Світові новини
  2. Інші країни

У Венесуелі вводять у обіг банкноту в 1 млн боліварів

7 березня, 04:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Нові купюри надрукують у Росії

Уряд Венесуели, яка вже понад два роки перебуває у важкому соціально-економічній кризі, на тлі гіперінфляції запускає в обіг нові банкноти номіналом 200 тис., 500 тис. і 1 млн боліварів.

Реклама

Про це повідомляє DW з посиланням на Центробанк країни.

"Нові банкноти номіналом 200 тис. (0,11 долара), 500 тис. (0,27 долара) і 1 млн суверенних боліварів (0,53 долара) почнуть поступово вводитися в обіг з 8 березня 2021 року", – йдеться в повідомленні Центробанку.

Уряд Венесуели висловив упевненість, що нові купюри задовольнять потреби національної економіки.

В тренді
ДТП автобуса з українцями в Польщі: тих, хто вижив у трагедії, відправили на Батьківщину

За підсумками 2019 року інфляція в країні становила понад 9585 відсотків. Як один із заходів зміцнення економіки влада країни ввела нову валюту – суверенний болівар, але і його курс дуже впав: зараз 1 долар США коштує понад 1,8 млн боліварів.

Реклама

Згідно з інформацією ЗМІ, друкувати нові банкноти для Венесуели буде російська компанія "Гознак", але там відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, Венесуела 24 лютого оголосила персоною нон грата посла Європейського Союзу Ісабель Брілліанте Педросу і наказала їй залишити країну протягом 72 годин.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

гроші інфляція Венесуела гіперінфляція боливар
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити регулярно – BioNTech
Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити регулярно – BioNTechІнші країни
Гнів Божий: Папа Римський передбачив новий всесвітній потоп
Гнів Божий: Папа Римський передбачив новий всесвітній потопІнші країни
Над Єреваном кружляє військова авіація (відео)
Над Єреваном кружляє військова авіація (відео)Інші країни
ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент Молдови
ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент МолдовиІнші країни
В Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна (відео)
В Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна (відео)Інші країни
Випадкова знахідка на пляжі забезпечила жінку до кінця життя (фото)
Випадкова знахідка на пляжі забезпечила жінку до кінця життя (фото)Фаново

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти