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У ВООЗ дали невтішний прогноз щодо завершення пандемії COVID-19

2 березня, 06:16

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Експерти відзначають позитивний вплив вакцинації

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) налаштовані не надто оптимістично, стосовно прогнозів завершення пандемії коронавірусу цього року, але визнають позитивний вплив вакцинації.

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Про це заявив під час брифінгу директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.

"Ми бачимо, що вакцинація починає впливати на вірус. Але на цьому етапі рано говорити про те, що боротьба з пандемією завершиться до кінця року", – стверджує експерт.

Водночас головний науковий співробітник організації Сум’я Свамінатан зазначила, що в ВООЗ розраховують, що завдяки вакцинації до кінця 2021 року вдасться значно скоротити кількість випадків госпіталізації і смертей від COVID-19.

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Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вперше за сім тижнів зафіксувала зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

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Раніше Сум’я Свамінатан заявила, що антитіла до COVID-19 на сьогодні є у менш як 10% населення Землі, і значно збільшити цей відсоток можна тільки за допомогою вакцинації.

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