У ВООЗ дали невтішний прогноз щодо завершення пандемії COVID-19

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) налаштовані не надто оптимістично, стосовно прогнозів завершення пандемії коронавірусу цього року, але визнають позитивний вплив вакцинації.

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Про це заявив під час брифінгу директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.

"Ми бачимо, що вакцинація починає впливати на вірус. Але на цьому етапі рано говорити про те, що боротьба з пандемією завершиться до кінця року", – стверджує експерт.

Водночас головний науковий співробітник організації Сум’я Свамінатан зазначила, що в ВООЗ розраховують, що завдяки вакцинації до кінця 2021 року вдасться значно скоротити кількість випадків госпіталізації і смертей від COVID-19.

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Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вперше за сім тижнів зафіксувала зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

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Раніше Сум’я Свамінатан заявила, що антитіла до COVID-19 на сьогодні є у менш як 10% населення Землі, і значно збільшити цей відсоток можна тільки за допомогою вакцинації.

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