Русский
$ 28,15
34,16
  1. Світові новини
  2. Інші країни

У ВООЗ закликали посилити карантинні обмеження у всьому світі

20 січня, 04:56

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Багато країн стикаються з нестачею додаткового кисню

Пандемія коронавірусу в усьому світі поширюється швидкими темпами, тому уряди країн повинні посилювати карантинні обмеження.

Реклама

Про це заявила директор Панамериканської організації охорони здоров'я та директор офісу ВООЗ в Північній і Південній Америці Карісса Ф. Етьєн, пише CNBC.

"Наш регіон і наш світ не в змозі контролювати коронавірус. У дуже багатьох місцях державна політика несумісна з серйозністю ситуації", – сказала експерт.

У заяві говориться, що багато країн стикаються з обмеженими можливостями лікарень і браком додаткового кисню.

В тренді
"Сидимо розкумарюємо" і Захарова біля жердини: реакції Мережі на палац Путіна

За останніми даними, в світі було зафіксовано понад 96,1 млн випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, з початку пандемії померли понад 2 млн осіб, а одужали – 52,9 млн.

Реклама

Також ми писали, що справедливий розподіл вакцин проти коронавірусу знаходиться під "серйозною загрозою", що може призвести до катастрофічного моральному провалу.

Нагадаємо, раніше комітет ВООЗ виступив проти вакцинаційних паспортів і введення обов'язкової вакцинації як умови міжнародних поїздок.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ВООЗ коронавірус пандемія
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

В Ізраїлі після щеплення Pfizer від коронавірусу у 13 людей паралізувало обличчя
В Ізраїлі після щеплення Pfizer від коронавірусу у 13 людей паралізувало обличчяІнші країни
Не вистачило грошей на Буковель: Конор МакГрегор виклав фото з
Не вистачило грошей на Буковель: Конор МакГрегор виклав фото з "готелю Тупицького"Україна
6 президентів, які втратили посаду внаслідок імпічменту
6 президентів, які втратили посаду внаслідок імпічментуІнші країни
У Туреччині ревнивий чоловік розрізав ножем обличчя дружині-українці
У Туреччині ревнивий чоловік розрізав ножем обличчя дружині-українціІнші країни
Доля вирішилася за хвилину: історія пасажира літака, який зазнав аварії в Індонезії
Доля вирішилася за хвилину: історія пасажира літака, який зазнав аварії в ІндонезіїІнші країни
Відмова від русифікації: Литва офіційно дала нову назву Грузії
Відмова від русифікації: Литва офіційно дала нову назву ГрузіїЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти