У ВООЗ закликали посилити карантинні обмеження у всьому світі

Багато країн стикаються з нестачею додаткового кисню

Пандемія коронавірусу в усьому світі поширюється швидкими темпами, тому уряди країн повинні посилювати карантинні обмеження.

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Про це заявила директор Панамериканської організації охорони здоров'я та директор офісу ВООЗ в Північній і Південній Америці Карісса Ф. Етьєн, пише CNBC.

"Наш регіон і наш світ не в змозі контролювати коронавірус. У дуже багатьох місцях державна політика несумісна з серйозністю ситуації", – сказала експерт.

У заяві говориться, що багато країн стикаються з обмеженими можливостями лікарень і браком додаткового кисню.

За останніми даними, в світі було зафіксовано понад 96,1 млн випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, з початку пандемії померли понад 2 млн осіб, а одужали – 52,9 млн.

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Також ми писали, що справедливий розподіл вакцин проти коронавірусу знаходиться під "серйозною загрозою", що може призвести до катастрофічного моральному провалу.

Нагадаємо, раніше комітет ВООЗ виступив проти вакцинаційних паспортів і введення обов'язкової вакцинації як умови міжнародних поїздок.

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