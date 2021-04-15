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В Японії кішка стала начальником поліції (відео)

15 квітня, 12:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Японії кішка, яка допомогла врятувати людину, на день очолила поліцейську дільницю

В Японії кішку призначили главою відділу поліції в префектурі Тояма. У минулому році вона врятувала людини.

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Про це повідомляє телеканал NHK.

У 2020 році літній чоловік впав у стічний рів. Кішка Коко сіла поруч і почала дивитися в воду, що допомогло господині кішки побачити впав чоловіка і викликати допомогу.

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Поліція за цей вчинок вручила Коко грамоту і одягла в поліцейську форму.

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Крім того, Коко один день провела на посаді начальника відділення поліції. Кішка встигла взяти участь в уроках безпеки дорожнього руху для школярів і підписати декларацію, поставивши на документі "підпис", вмочивши лапу в червону туш.

Раніше новини "Сьогодні" писали, як живе найрозумніша в світі кішка-рекордсменка.

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Японія поліція кішка
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