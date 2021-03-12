До Японії "завезли" невідомий науці коронавірус-мутант

Японська влада зафіксували у мандрівника, що повернувся з-за кордону, раніше невідому мутацію коронавірусної інфекції SARS-CoV-2.

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Про це повідомляє Kyodo, посилаючись на заяву місцевого Міністерства охорони здоров'я, праці і добробуту.

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12 березня стало відомо, що новий варіант вірусу знайшли у літнього чоловіка, який ще 25 лютого прилетів з Філіппін до міжнародного аеропорту "Наріта" під Токіо.

Провівши карантин в аеропорту, він отримав позитивний результат аналізів.

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Виявлений у нього штам відрізняється від британського, південноафриканського та бразильського, який виявили в Японії ще пару місяців тому. При цьому вірус-мутант вважається не менш небезпечним.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Японія зіткнулася з проблемою вакцинації населення від коронавірусу – в країні не вистачає як доз препаратів, так і спеціальних шприців для ін'єкцій.

Поки що в цій країні використовують тільки COVID-вакцини від Pfizer/BioNTech, але вакцини AstraZeneca і Moderna вже знаходяться в очікуванні для отримання дозволу.

Також повідомлялося, що через коронавірус іноземних глядачів не пустять на літню Олімпіаду-2021:

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