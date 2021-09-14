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В Японії виявили сторонні речовини у вакцині Pfizer

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
14 вересня, 15:58
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На щастя, скористатися препаратом не встигли
Вакцина від коронавірусу Pfizer BioNTech.
Вакцина від коронавірусу Pfizer BioNTech. / Фото: Reuters

У японському місті Сагамихара (префектура Канагава) медики виявили сторонні речовини у вакцині американської компанії Pfizer.

Про це повідомляє сайт префектури.

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Вказано, медики на трьох різних пунктах щеплення виявили сторонні речовини у 18 доз вакцини під час візуального огляду препаратів перед початком імунізації.

Таким чином, щеплення підозрілими вакцинами вдалося уникнути.

Крім того, аналогічний випадок виявлення сторонніх речовин у вакцині Pfizer був зафіксований днем ​​раніше в місті Камакура.

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Унаслідок чого місцева влада звернулася до виробника з проханням провести розслідування.

Однак інші флакони, з тієї ж партії, будуть використовуватися у містах, оскільки медики заявили, що домішок у них помічено не було.

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Побічні ефекти від Pfizer

В середині серпня Європейське агентство з лікарських засобів розпочало аналіз зібраних скарг від людей, які були вакциновані Pfizer (PFE.N) і Moderna (MRNA.O). Пацієнти поскаржилися на три нових побічних ефекти:

  • багатоформна еритема – форма алергічної реакції на шкірі,
  • гломерулонефрит – запалення нирок,
  • нефротичний синдром – ураження нирок, що характеризується сильною втратою білка з сечею.

Раніше ми повідомляли, що Pfizer і Moderna оновили прайс. Вакцини від COVID-19 подорожчають.

Також нагадаємо, у вакцини Pfizer виявили новий побічний ефект.

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