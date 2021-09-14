В Японії виявили сторонні речовини у вакцині Pfizer

У японському місті Сагамихара (префектура Канагава) медики виявили сторонні речовини у вакцині американської компанії Pfizer.
Про це повідомляє сайт префектури.
Вказано, медики на трьох різних пунктах щеплення виявили сторонні речовини у 18 доз вакцини під час візуального огляду препаратів перед початком імунізації.
Таким чином, щеплення підозрілими вакцинами вдалося уникнути.
Крім того, аналогічний випадок виявлення сторонніх речовин у вакцині Pfizer був зафіксований днем раніше в місті Камакура.
Унаслідок чого місцева влада звернулася до виробника з проханням провести розслідування.
Однак інші флакони, з тієї ж партії, будуть використовуватися у містах, оскільки медики заявили, що домішок у них помічено не було.
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Побічні ефекти від Pfizer
В середині серпня Європейське агентство з лікарських засобів розпочало аналіз зібраних скарг від людей, які були вакциновані Pfizer (PFE.N) і Moderna (MRNA.O). Пацієнти поскаржилися на три нових побічних ефекти:
- багатоформна еритема – форма алергічної реакції на шкірі,
- гломерулонефрит – запалення нирок,
- нефротичний синдром – ураження нирок, що характеризується сильною втратою білка з сечею.
Раніше ми повідомляли, що Pfizer і Moderna оновили прайс. Вакцини від COVID-19 подорожчають.
Також нагадаємо, у вакцини Pfizer виявили новий побічний ефект.